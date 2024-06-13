彰化第一幢青宅今動工 未來兩處地點和戶數同步曝光
彰化縣第一幢青年住宅今在員林市動工，將推出42戶，未銷售先轟動；縣長王惠美說，將採納縣議員建議，青宅20%戶數以設籍當地年輕人優先，縣政府已規畫在和美鎮、溪湖鎮都興建青宅，讓彰化青年能在家鄉安身立命好好工作。
縣政府今在鄰近員林市184公頃重劃區熱點的青宅用地舉行動工典禮，員林市長游振雄及張錦昆、曹嘉豪、凃俊任、詹木根、劉惠娟、張欣倩、鄭俊雄等員林區藍綠與無黨籍縣議員幾乎到齊，凸顯地方對這幢青宅的關注度。
縣政府工務處人員簡報，青宅涵蓋員林市三條段992、993地號的兩筆土地，面積約400坪，縣政府編列約2億7800萬元採統包工程方式，從設計到施工約730日曆天興建地下1層、地上8層的42戶住宅，預計明年底竣工。
王惠美說，員林市也是彰化縣第一幢青宅建築，偏向年輕人喜好的「無印良品」日系風格，縣府各局處協力為青宅取得綠建築銀級、智慧建築銅級、耐震設計等標章，一樓規畫「托嬰中心」等公共服務空間，周邊有員東國小、明倫國中、員林農工，青年朋友入住後「四」事順心，住得放心、安心、省心、開心。
王惠美隨後提到，原本在伸港鄉規畫設計青年住宅，分四期推出，每期115戶，為配合中央社會住宅政策，縣政府願意「割讓」30%面積興建社會住宅，未料中央有意見，新政府上台後，縣政府提出修正報告仍未成功，不能再等伸港鄉青宅，目前先推員林市青宅，後續還有和美、溪湖兩鎮的彰化縣青宅正在規畫。
據了解，縣政府選定和美鎮和美國小舊宿舍，土地使用分區為都市計劃區內住宅區，面積約531坪，將興建70到80戶青宅，另在溪湖鎮湖東國小附近的都市計畫內住宅區縣有地，面積749坪土地興建80戶到95戶青宅。和美與溪湖的青宅都比照員林青宅興建工程統包模式，可望明年中動工。
彰化縣青宅限定設籍彰化縣累計3年以上，年滿20歲至未滿45歲的青年，都可以低於市價的優惠價格抽籤。王惠美表示，以員林市為例，184重劃區住宅每坪30多萬元，若青宅30坪就房價千萬，年輕人哪裡受得了，有縣議員建議青宅朝向小坪數規畫，縣政府會納入參考。
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