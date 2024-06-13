南投進入停車收費時代 公有停車場啟用收費再+1

為符合使用者付費原則，並提高公有停車格周轉率，南投市、埔里、草屯今年陸續實施路邊停車格收費，合歡山3處停車場今年也啟用收費；國立工藝研究發展中心今宣布將跟進收費，訂17日起，開始實施停車場管制。

南投縣過去路邊停車不收費，不少公有停車場也未實施收費，導致停車格常遭久占，市區尤為嚴重，更因停車空間不足，衍生違停、塞車等交通亂象；為提高停車周轉率，並符合使用者付費原則，從地方到中央的公有停車空間開始規畫收費。

縣府去年著手串連地方公所辦理路邊停車收費，南投市在今年3月實施，埔里本月不收費但7月正式上路，草屯則規畫本月24日起開始試營運；由林業署南投分署管轄的合歡山莊、武嶺、昆陽3處車場今年4月也已啟用收費。

位在草屯的「國立台灣工藝研究發展中心」表示，為讓民眾與藝文親近，減少與藝術的隔閡與距離感，其中心園區四周採無圍籬開放式管理，且開放停車場供參訪遊客自由停車，卻發現時常遭民眾車輛久占現象，經與縣府、公所、警方等單位研商後決議啟動停車場收費制度。