南投進入停車收費時代 公有停車場啟用收費再+1
為符合使用者付費原則，並提高公有停車格周轉率，南投市、埔里、草屯今年陸續實施路邊停車格收費，合歡山3處停車場今年也啟用收費；國立工藝研究發展中心今宣布將跟進收費，訂17日起，開始實施停車場管制。
南投縣過去路邊停車不收費，不少公有停車場也未實施收費，導致停車格常遭久占，市區尤為嚴重，更因停車空間不足，衍生違停、塞車等交通亂象；為提高停車周轉率，並符合使用者付費原則，從地方到中央的公有停車空間開始規畫收費。
縣府去年著手串連地方公所辦理路邊停車收費，南投市在今年3月實施，埔里本月不收費但7月正式上路，草屯則規畫本月24日起開始試營運；由林業署南投分署管轄的合歡山莊、武嶺、昆陽3處車場今年4月也已啟用收費。
位在草屯的「國立台灣工藝研究發展中心」表示，為讓民眾與藝文親近，減少與藝術的隔閡與距離感，其中心園區四周採無圍籬開放式管理，且開放停車場供參訪遊客自由停車，卻發現時常遭民眾車輛久占現象，經與縣府、公所、警方等單位研商後決議啟動停車場收費制度。
工藝中心今天宣布，由該中心管轄、位在中山公園旁的「台灣工藝文化園區停車場」將收費，為配合設置相關設施，從本月17日起實施停車場管制，配合園區館舍開放時間，上午8時30分至下午5時30分免費停放參觀，非館舍開放時間不開放，停車收費實施日期及收費方式另行公告。
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