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獨立撫養4子感恩家扶伸援手 換她照顧6名寄養童

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣長王惠美（右一)今天頒發表揚狀給自立家庭模範母親趙秋美（左一)等人。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美（右一)今天頒發表揚狀給自立家庭模範母親趙秋美（左一)等人。圖／彰化縣政府提供

彰化縣長王惠美今天頒發表揚狀給彰化家扶中心遴選出的10名自強兒童、9名新住民自強母親、1名自立家庭模範母親、1名模範寄養媽媽，自立家庭模範母親趙秋美獨自撫養4名孩子長大後，認為自己接受過各界幫忙，換她加入家扶寄養家庭行列，先後照顧6名寄養童，以實際行動回饋社會。

王惠美說，謝謝彰化家扶中心長期以來照顧縣內約3千位弱勢孩子，接受表揚的每一位都很棒，背後隱藏的故事，也都讓她很感動，10位自強兒童，每位都很厲害，相信未來一定會發光發熱，並造福更多的人，縣府及家扶中心也會一直是大家的後盾，協助大家。

彰化家扶中心主任王震光表示，今年家扶表揚的自強母親全部都是新住民，感謝她們在逆境中，還是願意留在台灣照顧孩子，讓新住民孩子可以健康成長，這些自強兒童也特別優秀，有運動健將、品學兼優的孩子，希望在彰化家扶中心跟縣府的幫助下，讓他們能順利自立脫貧，更堅強面對未來的挑戰。　

接受縣長表揚的自強兒童國一生張程翔自幼父母離異，因父親早逝，和祖母相依為命，程翔自幼兒園中班起就貼心的幫祖母做生意，會幫忙標示商品價格、積極叫賣、協助秤重結帳來減輕祖母的勞累；程翔還會趁著空檔，利用學校提供的音樂資源及支持計畫，勤練小提琴，並爭取表演比賽的機會，取得校內與縣內比賽佳績。

自立家庭模範母親趙秋美與前夫離異後，就一肩扛起4名孩子的撫養責任，為了維持家計身兼數職，曾做過工地主任、聯結車司機、家扶到宅清潔人員、做衣服裁縫工、和妹妹擺攤賣等，在孩子都大了後，她也加入北台中家扶寄養家庭行列，換她用愛與溫暖陪伴照顧寄養童，幫助這些孩子長出力量。

彰化縣長王惠美今天頒發表揚狀給彰化家扶中心遴選出的自強兒童、新住民自強母親、自立家庭模範母親、模範寄養媽媽。圖／彰化縣政府提供
彰化縣長王惠美今天頒發表揚狀給彰化家扶中心遴選出的自強兒童、新住民自強母親、自立家庭模範母親、模範寄養媽媽。圖／彰化縣政府提供

家扶中心 寄養家庭

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