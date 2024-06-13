2025台灣設計展彰化登場 議員盼中央補助不分藍綠

「2025台灣設計展」明年10月在彰化縣登場，彰化各界期待能帶動觀光和產業，彰化縣議員也關切設計展規畫進度和經費多寡。縣議員劉淑芳說，希望中央補助經費不要分藍綠；縣議員楊子賢則認為，其他縣市都花2、3年策展，縣府至今還沒什麼進度，擔心只是曇花一現。

彰化縣計畫處代理處長陳昌茂表示，2025台灣設計展預計明年10月10日開展，展期到10月26日，目前展館還在盤整規畫中，策展主題包含文化、產業與生活共融面向。設計展策展規畫案已在3月決標，預計7月提出架構，9月定案，12月各項標案研擬細節，透過設計展帶來觀光效益和基礎設施升級。

劉淑芳說，這次設計展她最擔憂中央到底會給多少補助？最怕又分藍綠，希望彰化縣立委能夠向中央爭取更多經費，支持這次的設計展，讓彰化走出去，世界走進來。議員凃淑媚說，鹿港有彰濱工業區、頂番婆水五金，有古蹟、產業等多元特色，很適合規畫場館。

議員吳韋達說，彰化縣有許多隱形冠軍與研發人才，應好好盤整縣內產業，不管是觀光工廠串聯，或是展現彰化產業技術能力，以百工博物館的形式呈現，將彰化產業創新能力呈現出來，而彰化農業發達，農產品包裝設計、創新的農業技術，也應在設計展中呈現出來。

議員楊子賢說，其他縣市都花了2、3年策展，但彰化縣目前為止似乎還沒什麼進度，這次設計展可說是王惠美縣長8年任期畢業展，希望台灣設計展能為彰化帶來新風貌。議員李俊諭、莊陞漢說，設計展展品應在當地保留，成為縣內觀光點或地標。