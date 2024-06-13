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物調券發放不公效期太短惹議 經發局釋疑

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市長盧秀燕昨出席物調券宣傳記者會，將於6月20日至22日發放第二屆物調券，共35萬份。記者余采瀅／攝影
台中市長盧秀燕昨出席物調券宣傳記者會，將於6月20日至22日發放第二屆物調券，共35萬份。記者余采瀅／攝影

台中市府20日將發「物調券」，但去年發放爭議頻傳，議員批評發放機制不公，攤商抱怨成「次等公民」，還有重複兌換，使用效期短等問題，也有人質疑實體券浪費公帑，應改用數位券。經發局表示，將廣納各界意見讓物調券使用更方便、公平，並改採兌換就蓋章模式，避免有人重複兌換。

民進黨市議員周永鴻說，市府去年發物調券，分配機制毫無標準引發民怨，今年問題仍未解。大雅公有市場、大雅學府商圈屬同一生活圈，市場店家數還比商圈多一間，但大雅市場分配2500張，學府商圈則5000張，差距大。神岡公有市場僅分1000張，每次都分到最少公有市場，讓攤商感到不公。

國民黨議員楊大鋐說，去年有民眾「重複排隊」兌換，領完又回去排隊，共兌換了3次，且物調券使用期限僅一周太短，建議應該延長到一個月，方便民眾使用。

另有民眾認為，物調券仍採取紙本，每年浪費公帑印券，應該研發相關App全面改用數位券，省錢又環保。

經發局副局長李逸安表示，今年物調券分配數量是依據去年分配與兌換情形加以調整與優化，對於各界意見會再廣納評估。今年也改採兌換就在手上蓋章模式，避免民眾重複兌換。

至於延長使用期限，李逸安說，物調券面額不大，希望民眾領完趕快消費，避免放到忘記，且使用期一周，跨一個六、日，使用上應足夠；針對紙本改數位券，除需合作攤商、店家配合，也需考量老人家對數位券是否習慣，市府將再研議評估。

攤商 機制 議員

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