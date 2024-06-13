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100變200元 台中6月20日再發「物調券」

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市府將於20日至22日發放物調券，第一波共發放35萬份，發放地點也從72處增加到107處。記者余采瀅／攝影
台中市府將於20日至22日發放物調券，第一波共發放35萬份，發放地點也從72處增加到107處。記者余采瀅／攝影

台中市去年首創「物調券」，民眾能以現金100元，兌換200元的物調券，相當於打五折的小確幸，深受民眾歡迎。台中市長盧秀燕昨天表示，物調券將在6月20日至22日再度發放，第一波發放35萬份，並新增35個發放場域，帶動庶民經濟。

盧秀燕說，去年因為物價飆漲，市民荷包普遍縮水，中市府首創物調券，讓民眾有感，「錢變大了」，深受婆婆媽媽歡迎，攤商生意也因此翻倍；去年因此發放三波，減輕民眾的生活負擔。

經發局副局長李逸安說，今年發放場域，從去年72處增加到107處，除原有的台中市30處公有市場、19處攤販集中區、23處商圈，另新增5處民有市場、2處委外市場，以及台中市產業故事館發展協會28個所屬會員店家，首波將發放35萬份。今年預計發放70萬份。

李逸安說，為協助花蓮震後經濟，將提供1200份花蓮專區物調券，邀請花蓮業者於活動期間在建國市場設攤販售花蓮產品，民眾可於發放期間至建國市場兌換花蓮專區物調券，用行動支持「花蓮專區」產品。

逢甲觀光夜市攤販集中區管委會主委凌森耀說，去年發物調券後，頗獲好評，攤商業績成長2至3成，今年再度發放，讓攤商相當期待。

經發局指出，去年發放三波物調券，經統計發放率100%、回收率高達99.7%，此次使用期限至6月26日，每人兌換2份，限領一次，預計將可創造逾7千萬元營業額。

小確幸 攤商 盧秀燕 管委會 花蓮

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