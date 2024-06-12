南投歷史文化園區變身市集 探索南投300年文化底蘊

南投市武德殿是縣內重要文化場域，南投縣文化局從22日起到12月22日的周末日，舉辦主題式假日市集，南投縣長許淑華說，除了提供民眾親子假日休憩環境，也希望民眾能在歷史文化園區認識南投縣三百多年的發展歷史，感受南投豐富的文化魅力。

南投縣「吾的市集」今天由天籟鼓韻太鼓團的震撼演出揭開序幕，南投縣長許淑華、文化局長林榮森、縣議員林憶如、張秀枝等人一起啟動文化市集。

南投縣文化局表示，南投縣文化園區是全台首創以傳統建築再利用的歷史園區，建築主體是以日治時期武德殿修復而成，融合中國北方與東洋風的仿唐式建築物，別具意義。規畫有縣史館、南投陶展示館、南投縣藝術家資料館等。

許淑華說，「吾的市集」假日主題市集，要喚起大家對南投縣歷史文化資產的熱愛，將文化藝術融入日常生活外，同時也是要藉此吸引人潮，促進南投市區周遭商圈的共榮共融，結合歷史傳統與現代文化等元素，活動期間，周邊民生街封街舉辦14個不同主題假日市集，讓南投市多一個假日逛街的好去處，歡迎鄉親朋友前來尋寶體驗。