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2025台灣設計展在彰化各界期待 議員盼中央補助不分藍綠

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
「2025台灣設計展在彰化」將於明年10月登場，縣議員楊子賢等人關心設計展規劃進度。圖／翻攝自彰化縣議會直播網
「2025台灣設計展在彰化」將於明年10月登場，縣議員楊子賢等人關心設計展規劃進度。圖／翻攝自彰化縣議會直播網

「2025台灣設計展在彰化」明年10月登場，歷屆都吸引數百萬人次參觀，彰化各界相當期待能帶動觀光；由於展期長達17天，且規畫鹿港鎮、彰化市、彰南三大展場，議員今天在議會質詢聚焦辦設計展的規畫和經費；縣議員劉淑芳說，希望中央補助經費不要分藍綠。

彰化縣府今天在縣議會進行「2025台灣設計展在彰化」專題報告， 劉淑芳說，上次彰化為何不辦台灣燈會？因為那時彰化只有幾千萬的補助，別的縣市卻有好幾億，這麼倉促怎麼做得了？這次設計展她最擔憂中央到底會給多少補助？最怕又分藍綠，希望彰化縣選出來的立委能夠向中央爭取更多經費，支持這次的設計展，讓彰化走出去，世界走進來。

議員楊子賢說，其他縣市都花了二、三年策展，但彰化縣目前為止似乎還沒什麼進度，這次設計展可說是王惠美縣長八年任期的畢業展，希望這次的大型活動能為彰化帶來一些新風貌，而非僅是曇花一現的活動。

議員吳韋達說，台灣設計展能為彰化帶來什麼、改變什麼、和留下什麼？彰化縣有許多隱形冠軍與研發人才，應好好盤整縣內產業，不管是觀光工廠的串聯，或是展現彰化產業技術能力，以百工博物館的形式呈現，將彰化產業創新的風貌呈現出來，而彰化農業發達，農產品的包裝設計、創新的農業技術，也都可在設計展呈現。

議員李俊諭表示，希望設計展的相關展品未來也能在當地保留，甚至繼續成為觀光點或地標。莊陞漢說，希望設計展不只是臨時搭建的展品或場館，而是要留下東西。

議員凃淑媚說，鹿港有彰濱工業區、頂番婆水五金，有古蹟、產業等多元特色，很適合規劃場館。

縣府計劃處代理處長陳昌茂表示，設計展預計於明年10月10日國慶日開展，展期到10月26日，目前設計展的展館還在盤整規劃中，策展主題包含文化、產業與生活共融面向，設計展策展規劃已於今年3月決標，預計7月提出架構，9月定案，12月各項標案研擬細節，希望透過設計展帶來觀光效益，也能帶動基礎設施升級，改善觀光生活空間。

「2025台灣設計展在彰化」將於明年10月登場，縣議員劉淑芳等人關心設計展規劃進度。圖／翻攝自彰化縣議會直播網
「2025台灣設計展在彰化」將於明年10月登場，縣議員劉淑芳等人關心設計展規劃進度。圖／翻攝自彰化縣議會直播網

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