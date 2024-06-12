彰化員林潑水節響應永續 今年免費水槍減半、自備者有好康

彰化縣員林潑水節今年邁入第十二年，今年將移師龍燈公園擴大舉辦，設置超大型消防砲塔灑水，完成闖關就送水槍；主辦單位員林青商會今表示，要落實聯合國SDGs精神，今年免費水槍數量減半，自備水槍和玩水工具可獲贈特色商家消費優惠券。

彰化縣外籍配偶約2萬5千人，近半數來自東南亞，今副縣長林田富、游振雄、陳垂雍和縣議員、市民代表多人出席員林潑水節啟動儀式；員林市長游振雄說，潑水節是東南亞國家傳統文化，潑水節是泰國過年，意義非常重要，今年潑水節4月13日到4月15日，員林重視新住民文化，市公所和員林青商會選在暑假舉辦，陪伴孩子開心玩水，灌輸戲水安全的知識。

員林青商會長陳垂雍表示，員林潑水節今年第十二屆，這次結合青年創業、音樂饗宴等元素，期待活動人流幫助青年創業家達到宣傳效果，看見青年創業的過程和辛苦，今年也強調SDGS責任消費與生產，鼓勵參加者自備水槍及玩水工具，青商會邀請警消宣導防災反詐，讓民眾在同一場域多元學習。

2024年員林潑水節活動今年7月6日將龍燈公園舉辦，首度加入員林青商會社區關懷活動，邀請逾30家大員林地區的青年創業者設攤，從遊樂中創造機，且強調SCGs，參加參民完成闖關一如往年雖可獲贈水槍，但數量減至700支，自備水槍和玩水工具贈送優惠券，此外，另大型溜滑梯和大型泳池當天免費供兒童免費遊玩。