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昔日院生感謝9年照顧 彰化二林喜樂保育院收到遲來大禮

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林喜樂保育院今收到昔日院生蘇杉卿和姊姊林蘇容合捐的服務專車。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林喜樂保育院今收到昔日院生蘇杉卿和姊姊林蘇容合捐的服務專車。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二林喜樂保育院42年前的院生蘇杉卿前年病逝，遺言交代要回報喜樂，他的大姊林蘇容在新冠疫情解封後捐款，喜樂依照蘇杉卿遺願合購服務專車，今邀請林蘇容共同主持捐車儀式，場面感人。

蘇杉卿是彰化人，罹患小兒麻痺，小學和國中在二林喜樂保育院就養，畢業後到台北從事打鑰匙和刻印，跟一群朋友互相照顧。蘇杉卿生前常談起很幸運在喜樂保育院得到醫療、復健與輔具，還能就近到學校求學。林蘇容（冠夫姓林）婚後仍定居彰化，但常與弟弟蘇杉卿聯絡並閒話家常，因此了解弟弟想回報喜樂的願望。

2022年蘇杉卿因心肌梗塞猝逝，未婚又未立遺囑，遺產由4名手足均分，林蘇容想起他的遺願，就把繼承的遺產加上自己積蓄合計95萬1265元，捐給二林喜樂保育院購買服務專車，因過去兩年新冠疫情不便舉辦活動，延至今天喜樂辦理捐車典禮感謝林蘇容、蘇杉卿姊弟。

林蘇容致詞時相當靦腆，說明湊足捐款的過程，感謝喜樂「辦大場面典禮」，也說她弟弟在喜樂保育院度過非常重要的時光，期待透過這輛服務專車把弟弟的愛與感謝傳遞給更多需要幫助的人，永遠陪伴每一位需要關懷的人。隨後林蘇容和家人把車鑰匙交給喜樂院長林玉嫦。

林玉嫦說，喜樂接送服務對象、團隊外出都需要交通工具，車輛耗損大，林蘇容姊弟的捐贈如及時雨，幫助喜樂汰換老舊車輛，這輛新車主要用於專業團隊訪視及院外據點服務，持續為身心障礙者提供最優質的服務。

疫情 鑰匙

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