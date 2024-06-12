昔日院生感謝9年照顧 彰化二林喜樂保育院收到遲來大禮

彰化縣二林喜樂保育院42年前的院生蘇杉卿前年病逝，遺言交代要回報喜樂，他的大姊林蘇容在新冠疫情解封後捐款，喜樂依照蘇杉卿遺願合購服務專車，今邀請林蘇容共同主持捐車儀式，場面感人。

蘇杉卿是彰化人，罹患小兒麻痺，小學和國中在二林喜樂保育院就養，畢業後到台北從事打鑰匙和刻印，跟一群朋友互相照顧。蘇杉卿生前常談起很幸運在喜樂保育院得到醫療、復健與輔具，還能就近到學校求學。林蘇容（冠夫姓林）婚後仍定居彰化，但常與弟弟蘇杉卿聯絡並閒話家常，因此了解弟弟想回報喜樂的願望。

2022年蘇杉卿因心肌梗塞猝逝，未婚又未立遺囑，遺產由4名手足均分，林蘇容想起他的遺願，就把繼承的遺產加上自己積蓄合計95萬1265元，捐給二林喜樂保育院購買服務專車，因過去兩年新冠疫情不便舉辦活動，延至今天喜樂辦理捐車典禮感謝林蘇容、蘇杉卿姊弟。

林蘇容致詞時相當靦腆，說明湊足捐款的過程，感謝喜樂「辦大場面典禮」，也說她弟弟在喜樂保育院度過非常重要的時光，期待透過這輛服務專車把弟弟的愛與感謝傳遞給更多需要幫助的人，永遠陪伴每一位需要關懷的人。隨後林蘇容和家人把車鑰匙交給喜樂院長林玉嫦。

林玉嫦說，喜樂接送服務對象、團隊外出都需要交通工具，車輛耗損大，林蘇容姊弟的捐贈如及時雨，幫助喜樂汰換老舊車輛，這輛新車主要用於專業團隊訪視及院外據點服務，持續為身心障礙者提供最優質的服務。