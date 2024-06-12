梨山水果產季正當時 參山處邀團客旅遊最高補助1萬元

0403花蓮大地震波及梨山觀光大受影響，為提升大梨山整體住房率及在地觀光，交通部觀光署參山國家風景區管理處邀台中市政府及在地業者研議振興大梨山觀光，將由梨山賓館營運回饋金成立的社團法人台中市高山觀光與文創發展協會提出100萬元獎勵補助。

即日起至9月底前到梨山旅遊，超過20人的團體住宿梨山當地合法旅宿2晚，其中一晚住宿梨山賓館，每團可領取一萬元的旅遊獎勵金；現在正逢梨山水果陸續進入產季，希望能吸引更多遊客上梨山多住一晚，避暑度假。

參山處長曹忠猷表示，原本每年暑假應該會有7、8成訂房率的梨山觀光區，距離暑假不到20天，目前整體訂房率只有3成左右，為振興高山暑假旅遊旺季，讓人潮回籠，參山處與市府積極邀集地方討論，協調由梨賓營運回饋金成立的台中市高山觀光與文創發展協會主動提出振興方案百萬獎勵團客到梨山。

即日起只要是20人以上團體到大梨山旅遊3天2夜，其中住宿梨山賓館一晚，另一晚可住宿其他合法旅宿，每團即補助新台幣1萬元，參山處與市府將擴大宣傳，與各地旅行業媒合，希望整合各界力量重振大梨山觀光。

曹忠猷說，暑假原本就是高山旅遊的旺季，梨山夏天平均溫度22度，還有四季的水果等，深受國內外遊客喜愛。目前梨山甜美李子已成熟，到梨山欣賞中央山脈國際級的美景，品嚐鮮美高海拔現採的西瓜李、黃蟬、花蘿李，是台灣最美的避暑勝地。

梨山賓館副總經理林閔政表示，受0403花蓮地震以來，許多人誤會梨山不能進去，事實上，到梨山旅遊的交通順暢，目前大梨山繁花盛開、風景優美，但這一波影響，是梨山賓館營運10年來比颱風還令人擔憂的窘境，盼這次的獎勵補助，刺激一波民眾到梨山旅遊。

林閔政說，梨山賓館3天2夜的團體只要有一晚入住梨山賓館，另一晚可以入住梨山當地合法旅宿，包括福壽山農場、武陵農場和武陵富野、飛燕城堡，甚至分布在不同的部落民宿，例如屋頂上的天空等幾家都可以。為了讓更多人走入梨山來旅行，這次也把宜蘭大同鄉台7甲線的旅館業者明池山莊、棲蘭山莊等也列入；針對自由行的散客，大梨山地區業者推出暑假優惠專案，包括住第三個晚上一人只要1000元。