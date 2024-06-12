彰化員林潑水節 7月6日龍燈公園登場
彰化縣員林潑水節將於7月6日在龍燈公園登場，除闖關送水槍、免費使用大型溜滑梯與泳池等活動，另有超過30家在地青年創業設攤。
社團法人彰化縣員林國際青年商會今天舉行員林潑水節宣傳記者會，彰化縣副縣長林田富、員林市長游振雄等人出席。
員林青商會長陳垂雍致詞時表示，員林潑水節邁入第12屆，這次有闖關送水槍、免費暢玩大型溜滑梯與泳池、消防砲塔灑水等活動，並結合青年創業及音樂饗宴元素。
員林青商會指出，創業是彰化縣經濟發展的重要動力，但青年創業家在創業過程中仍面臨許多挑戰，因此透過在潑水節擺攤，讓大家了解他們創業的啟發以及創業過程。
此外，當天有反詐騙宣導、防災宣導，讓親子在戲水玩樂的同時能學習到防災知識，遠離被詐騙風險。員林潑水節活動時間為7月6日下午1時至5時。
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