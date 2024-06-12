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台中月丟6587床墊傳清潔隊「拒收」！議員促破碎機上路

聯合報／ 記者趙容萱余采瀅／台中即時報導
台中市大里區清潔隊員拆除獨立筒床墊，必須從中割開包覆的材質。圖／市議員張芬郁提供
台中市大里區清潔隊員拆除獨立筒床墊，必須從中割開包覆的材質。圖／市議員張芬郁提供

台中市議員張芬郁說，台中市今年1至4月平均每月丟棄6587床廢棄床墊，較去年每月增加1000床，其中獨立筒床墊要人工拆除費工，各區清潔隊床墊堆積如山大喊吃不消，甚至傳出拒收獨立筒床墊，她盼床墊機械破碎早日上路。環保局說，床墊機械破碎已標售，最快6月下旬就可以上路，快速消化堆積床墊。

張芬郁表示，根據環保局統計，台中市民丟棄的床墊年年增加，去年清潔隊每月平均收運5542床；今年1到4月，每月平均收運6587床，每月增加逾1000床，其中彈簧床和獨立筒約各一半，而獨立筒以人工拆除布面取出高碳鋼彈簧工序相當繁瑣。

北區吳姓市民向張芬郁陳情表示，今年5月底打電話告訴清潔隊要清運廢棄床墊，清潔隊一聽是獨立筒床墊即表示「沒有廠商處理必須排隊，有人從1月排到現在」，還建議民眾自行找回收業者處理一床1500元至2000元，事後，向環保局抗議，清潔隊才來收運。

張芬郁表示，台中市區的廢棄床墊外包2家業者處理，今年2月承包獨立筒拆除的業者被檢舉焚燒床墊取鋼材，環保局解除契約後，因無廠商處理，造成收運工作停擺，台中市原縣區的清潔隊場地大，收運的床墊不論是彈簧床墊還是獨立筒都是隊員自行處理，造成清潔隊員很大負擔。

張芬郁表示，大里清潔隊堆置的獨立筒床墊約有600床；清潔隊長蕭國柱表示，越高級的獨立筒床墊，獨立筒數量越多，拆一床獨立筒可以拆3至4床彈簧床墊，目前安排4位隊員拆解，消化的數量有限，環保局委由機械破碎的廠商接手後，可以快速處理堆積的床墊，安排隊員做其他的工作。

環保局表示，床墊機械標售已決標，由於原市8區的彈簧床墊處理合約尚進行中，所以會先將原縣區的所有床墊和原市8區的獨立筒床墊委由機械破碎的業者處理，目前鋼鐵回收價格大約5元，業者每公斤要回饋0.22元，環保局已著手和業者討論床墊破碎處理細節，最快希望6月下旬可以順利運作，至於民眾有收運需求，會要求清潔隊先載運到集中地點置放。

台中市大里區清潔隊員拆除獨立筒床墊，必須一層一層割除外覆的棉材取出獨立筒。圖／市議員張芬郁提供
台中市大里區清潔隊員拆除獨立筒床墊，必須一層一層割除外覆的棉材取出獨立筒。圖／市議員張芬郁提供
台中市大里區清潔隊部堆積的獨立筒床墊，約有六百床，左為市議員張芬郁。圖／市議員張芬郁提供
台中市大里區清潔隊部堆積的獨立筒床墊，約有六百床，左為市議員張芬郁。圖／市議員張芬郁提供
台中市大里區清潔隊員拆除獨立筒床墊，必須一層一層割除外覆的棉材取出獨立筒。圖／市議員張芬郁提供
台中市大里區清潔隊員拆除獨立筒床墊，必須一層一層割除外覆的棉材取出獨立筒。圖／市議員張芬郁提供
台中市大里區清潔隊員拆除獨立筒床墊，必須一層一層割除外覆的棉材取出獨立筒。圖／市議員張芬郁提供
台中市大里區清潔隊員拆除獨立筒床墊，必須一層一層割除外覆的棉材取出獨立筒。圖／市議員張芬郁提供

台中市 床墊 環保局

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