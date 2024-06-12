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中市劃設客貨、復康巴士共享車格 專用時段占用開罰

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市推「共享車位計畫」，目前劃設2處「復康巴士、長照專車、通用計程車共享車格」，讓停車空間使用更彈性。圖／交通局提供
台中市推「共享車位計畫」，目前劃設2處「復康巴士、長照專車、通用計程車共享車格」，讓停車空間使用更彈性。圖／交通局提供

台中市人口突破285萬人，車輛與停車需求也隨之增加，市府推「共享車位計畫」，盤點商圈、車站、醫院周邊等熱點路段，在9處路段劃設「上下客貨區共享車格」及2處「復康巴士長照專車、通用計程車共享車格」。交通局提醒，民眾在專用時段勿占用專用共享車格，違者將依法開罰600至1200元。

交通局長葉昭甫表示，都會區道路空間有限，各種車輛若都要專用車格，難以完全滿足；交通局推「共享車位計畫」，在不影響車流運行及交通安全原則下，於台中市東區樂業南路、中區三民路、西區忠明南路、北區錦新街、太平路、育才北路、西屯區文心路三段、市政北二路、惠民路共9處路段，劃設上下客貨區共享車格，供貨車、計程車上下客貨臨停使用。

另於醫療院所周邊試辦「復康巴士、長照專車、通用計程車」三類車種臨停使用的共享車格，目前已於中國醫藥大學附設醫院立夫醫療大樓前設置1格、中山醫學大學附設醫院急診室旁設置2格，將滾動檢討使用情形，方便接送民眾、提升無障礙及敬老愛心乘車環境。

交通局指出，上下客貨區共享車格是供小貨車或計程車上下客貨使用，提供短暫臨停，客貨使用限臨停20分鐘，每次20元，使用時間為周一至周五上午8時至下午4時，車格內加繪藍色框，並標註「上下客貨區」字樣，車格旁設有告示牌，標記車格使用時間及限制，讓民眾能清楚識別。

交通局表示，復康巴士、長照專車、通用計程車共享車格的專用時段，為周一至周日8至9時、11至13時、16至18時，提醒民眾勿在專用時段占用。

巴士 計程車 長照

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