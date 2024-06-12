自動灌溉、精準施肥的智慧農業轉型 莊淞洋獲選百大青農

為協助青年從農，盤點各項產業輔導措施，農業部開辦青農輔導計畫，安排行銷通路相關課程培訓，提升青年農民競爭力；台中市大安區農會青農莊淞洋從眾多青農中脫穎而出，獲選113年度農業部遴選輔導第7屆百大青農，大安區農會總幹事蔡建宗等人張貼紅榜祝賀。

85年次的莊淞洋，目前就讀靜宜大學食品營養學系博士班，自2015年開始從事農業工作，至今9年，他種植青蔥的技術是由父親莊禮福傳授，父親擁有20年種植蔥類經驗。

他先在家中自有的兩分地開始種植，隨著種植面積的增加，也遇到人力短缺、販售價格不高、成本居高不下及氣候變遷等困難。在學校老師和父親的支持與指導下，他逐步進行農業轉型，在過程中積累寶貴的經驗。

莊淞洋表示，父親對他的影響不只技術上傳授，更是對農業堅持與熱愛的無聲傳遞，父親用辛勤的勞動和無數次的試驗，讓他深刻理解到農業並非僅是一項職業，更是一種與大地和諧共處的生活方式。

他在靜宜大學求學期間，結合學術研究與實踐經驗，致力提升農產品的品質和產量；指導老師李柏憲教授在學術上的支持，讓他將現代科技應用傳統農業，探索出一條具有創新性的農業發展道路。轉型過程中，他嘗試引入智能農業技術，如自動化灌溉系統和精準施肥技術，提升生產效率，還有效降低成本。

他也積極參與農業社區的交流與合作，共同探討應對氣候變遷和市場變化的策略，努力打造可持續發展的農業生態系統。

農會總幹事蔡建宗表示，莊淞洋很認真，將科學導入農田管理，並將合理化施肥和永續環保的理念帶入青蔥種植，提高產量，也改善土壤品質，讓農田更具持久力；為提高青蔥產量與品質，也導入自動化清洗設備和HACCP的管理方式，使收成和品質更加順利也減少糧食浪費。

入選百大青農自今年6月1日起輔導兩年，農業部將提供包含生產技術、行銷、財務、研發、智財、組織與資訊化等輔導資源，並享有國有耕地承租第2順位、5年500萬元零利率創業貸款及農業設施補助等協助。