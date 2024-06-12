100變200元「把錢變大」！台中今年首波再發35萬份物調券

為了振興庶民經濟，台中市去年首創「物調券」，民眾能以現金100元，兌換200元的物調券，相當打五折的小確幸，今年將於6月20日至22日再度發放，第一波共發放35萬份，並新增35個發放場域。

台中市長盧秀燕今出席物調券宣傳記者會，她說，去年有鑒於物價調漲，荷包縮水，中市府首創物調券，民眾以現金100元兌換200元的物調券，民眾有感「把錢變大了」，攤商生意也因此翻倍；去年發放三波大受歡迎，今年再次推出，第一波將於6月20日開跑，共在107處發放35萬份。

經發局副局長長李逸安說，今年發放場域，從去年72處增加到107處，除原有的台中市30處公有市場、19處攤販集中區、23處商圈，另新增5處民有市場、2處委外市場，以及台中市產業故事館發展協會28個所屬會員店家，首波將發放35萬份物調券。

張逸安說，為響應援助花蓮震後經濟，將提供1200份花蓮專區物調券，邀請花蓮業者於活動期間在建國市場設攤販售花蓮產品，民眾可於發放期間至建國市場兌換花蓮專區物調券，用行動支持購買「花蓮專區」產品。

逢甲觀光夜市攤販集中區管委會主委凌森耀說，去年發放物調券後，頗獲好評，攤商業績成長2至3成，今年再度發放，讓攤商相當期待。