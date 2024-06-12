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南投人的回憶再-1 草屯好樂迪6月底吹熄燈號
南投草屯有66年歷史的三省堂書店於2022年8月停業，地方惋惜；不料，時隔不到2年，在地經營逾25年的「好樂迪KTV」也傳出因租約到期，6月底吹熄燈號，不少南投人難過吶喊「我的青春」、「很哭」等，更大嘆「南投人的回憶再-1」。
獨立書店「三省堂」坐落草屯中正路與建國街路口，雖居市中心鬧區，仍難敵數位化、電商平台興起，2022年8月正式停業，劃下句點；距三省堂不到300公尺，同樣在中正路的好樂迪草屯店也傳出停業消息。
好樂迪草屯店1997年12月23日獲經濟部核准設立，與南投人共同經歷921地震，早年提供歡樂吧服務，不唱歌也能吃到飽，且夜唱便宜，成為當地年輕人聚集唱歌的熱門首選。
好樂迪草屯店先前曾在官網門市查詢上註記說明，該店因租約即將到期，營業至2024年6月30日04:59止；不過，近期官網上的該項說明內容已移除。但草屯店可能熄燈的消息已引發鄉親熱烈討論。
不少民眾紛難過吶喊「我們的青春回憶」、「太哭了」等，但也有人認為是因為「那個點太難停車」，更多人關心後續是否會遷址、換個點繼續經營。
好樂迪草屯店表示，該店址目前租約到期就是到6月底，無法接受7月起的包廂訂位；至於後續是否另覓場地，統一由總公司安排。但店內人員透露，現階段尚未接到要遷址或轉點消息，6月底後確定就沒有好樂迪草屯店了。
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