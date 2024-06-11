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南投埔里路邊停車收費7月上路 鄉親享30分鐘內免費優惠

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里路邊停車收費7月1日上路，鎮民或租屋者可持證明文件申請註記居民，未來均可享停車前30分鐘內免費。記者賴香珊／攝影
南投埔里路邊停車收費7月1日上路，鎮民或租屋者可持證明文件申請註記居民，未來均可享停車前30分鐘內免費。記者賴香珊／攝影

南投埔里路邊停車收費訂7月1日正式上路，採人工開單和智慧停車柱並行；公所今辦理地方說明會，說明收費規定並了解意見，也祭出鎮民停車享前30分鐘免費優惠，且將限量送出1萬張埔里限定「噗哩」一卡通，鼓勵民眾儲值使用。

為提高路邊停車周轉率，縣府串聯地方公所加速推動路邊停車收費，埔里針對中山路二段、南安路、和平東路等23條市區道路收費，已於6月起試辦，也規畫辦理2場地方說明會，以利蒐集意見修正調整收費措施，預計7月正式實施。

埔里鎮路邊停車首場說明會今天在公所3樓禮堂舉行，公所委外廠商表示，目前在鎮內23條道路共畫設947個停車格，收費時段為周一至周日上午8時至晚上8點，每小時20元，前10分鐘免費，停滿1小時後，採半小時10元逐段計費。

埔里路邊停車收費於7月正式上路後，前3個月一律採取人工開單計費，且享前30分鐘內免費優惠；優惠期滿後，恢復為前10分鐘免費，並啟用智慧停車柱，可用一卡通、悠遊卡或APP支付，也可以至超商及路邊停車服務中心以現金繳費。

另，為回饋埔里鄉親，公所向廠商爭取在地優惠，公所表示，當地居民或非設籍租屋族，可持車輛行照、身分證、戶籍謄本或租屋契約等證明至路邊停車服務中心（埔里鎮青田街116號）申請註記居民，未來均可享停車前30分鐘內免費。

埔里鎮長廖志城也提到，為提倡更為便捷的數位支付，公所與廠商合作印製1萬張印有埔里吉祥物「噗哩」的地方限定版一卡通，民眾可透過參與地方說明會簽名索取，每人限1張，也會透過公所相關活動進行發放，來鼓勵民眾儲值使用。

南投埔里鎮公所與廠商合作印製1萬張印有埔里吉祥物「噗哩」的地方限定版一卡通，民眾可透過公所活動簽名索取。記者賴香珊／攝影
南投埔里鎮公所與廠商合作印製1萬張印有埔里吉祥物「噗哩」的地方限定版一卡通，民眾可透過公所活動簽名索取。記者賴香珊／攝影
南投埔里路邊停車收費將於7月1日正式上路，採人工開單和智慧停車柱並行，公所更印製1萬張限定版「噗哩」一卡通。記者賴香珊／攝影
南投埔里路邊停車收費將於7月1日正式上路，採人工開單和智慧停車柱並行，公所更印製1萬張限定版「噗哩」一卡通。記者賴香珊／攝影

一卡通 埔里 身分證

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