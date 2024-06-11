彰化員林青宅本周動工 議員有人促蓋、有人批賤賣縣產

彰化縣政府規畫在員林市興建青年住宅共42戶，本周即將動土，縣議員張錦昆今天在縣議會質詢認為，員林僅有一處青年住宅太少，應該再找地多蓋青宅；議員吳韋達則表示，青宅不能只當成一般建案處理，應該要思考青年需求，規劃最適合的房型和公共設施。

彰化縣議會定期會今天進行聯席委員會開會，議員張錦昆質詢時提出，縣府即將在員林市興建青年住宅，他建議應規劃一房一廳就好，要讓青年買得起，否則若規劃二房或三房，青年買不起，也會覺得壓力大，若規劃錯誤會有民怨，青年住宅是要給沒錢的人買得起，等到青年有錢了，自然就可以從小屋換大屋。

張錦昆也說，縣府如果在員林市只規劃一處青宅，只有42戶絕對不夠，對員林人交代不過去，員林市人口有12萬人，也是周遭共5鄉鎮市的生活圈，184公頃重劃區內還有很多公有地，縣府應該快找地，再增加青年住宅。

議員吳韋達則表示，縣府明定45歲以下青年有購買權，因此希望縣府在處理該案時，不要只當成一般建案處理，應該要思考青年需求，創造適合青年發展生活的空間，針對青年的需求做通盤檢規劃，與只租不售的社會住宅不同，兩者應要有明確的分隔，彰化要的是一個優質的青年住宅。

縣府青發處處長黃金樺說，員林青宅統包工程預計在本周辦理動土典禮，青年住宅基地在員林市三條段992及993地號等2筆縣有土地，戶數共42戶，王惠美縣長也已指示繼續找地再規畫興建青宅。

員林市不僅要蓋青年住宅，減輕青年購屋負擔，中央住都中心也將在員林市興建首座社會住宅「靜修好室」只租不賣，張錦昆也建議，員林火車站前的黃金帝國將要都更，而社會住宅也位於鄰近市中心，縣府應向中央提建言，讓黃金帝國都更與社宅做通盤考量、整體規畫。

議員楊子賢說，並不反對蓋青年住宅，但這樣的售屋方式應再調整，縣有地已這麼少了，賣青宅是不是「圖利」少數人，有賤賣之嫌，且很多年輕人是連頭期款都沒有，所以才會有只租不賣的社會住宅。

縣府建設處長劉玉平表示，後續黃金帝國都更案進行規畫設計時，會與中央住都中心連繫規畫內容，看雙方如來搭配。