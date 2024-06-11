彰化大村葡萄觀光文化季主打運動風 原子少年、許富凱開唱

彰化縣大村鄉是夏季露天葡萄主要產地，也是自行車製造重鎮，鄉公所今公布大村葡萄觀光文化季內容，將邀請中信兄弟啦啦隊領騎自行車遊大村，舉辦演唱晚會，從下午熱鬧到晚上，主打運動歡樂，行銷大村葡萄特色旅遊。

大村鄉農會在端午連假第一天舉辦大村葡萄產業文化活動，訴求食農教育和親子體驗。大村鄉公所行銷全鄉觀光旅遊，「113年紫戀大村─大村葡萄觀光文化季」內容有別於農會。鄉公所今邀請中信兄弟啦啦隊跳舞為文化季揭幕，副縣長林田富、鄉長賴志銘和縣議員、鄉民代表等人啟動象徵粒粒葡萄的文化季氣球。

副縣長林田富說，全國巨峰葡萄種植面積約2300公頃，彰化縣保守估計1100公頃，最近統計數字更新，已達到全台每兩顆葡萄就有一顆來自彰化縣的占有率，其中全縣巨峰第二產地大村鄉種植約410公頃，是夏季露天葡萄（俗稱「正頭」）最大產地，又是美利達等自行車、正新輪胎等產業基地，鄉公所結合農業與工業打造別具特色的葡萄觀光文化季。

鄉長賴志銘表示，文化季本（6）月22日下午3點至9點在大村火車站展開，邀請中信兄弟啦啦隊領騎單車遊大村，火車站前廣場農產文創市集、摸彩好禮大FUN送和葡萄嘉年華玩樂趣，最讓年輕人期待的是請到許富凱、陳勢安、原子少年OPENsi 等偶像歌手與團體在「仲夏群星演唱會」獻藝，民眾來買優質葡萄又能聽好歌，保證不虛此行。