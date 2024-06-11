千呼萬喚始出來！全台最大「高鐵娛樂購物城」6月30日動工

號稱全台高鐵站區最大招商案的高鐵台中站「超級娛樂購物城」開發案，已通過環評、都審及交評，開發商第一大國際11日正式在官網宣布，將於6月30日舉行動土典禮，業界初估，全案投資金額逾250億元，第一期百貨購物商場預計2026年底開幕營運。

目前已知，台中高鐵超級娛樂購物城總樓板面積達18萬4,131坪，將分三階段分期開幕。其中，百貨購物商場規劃地上8層、地下2層建築，總樓板面積10萬2,865坪，規模是台中新光三越加台中大遠百的1.6倍大、台北101的4. 8倍大，未來將是全台最大的百貨購物商場。

另外，星級旅館地上22層/地下3層(2萬1,326坪)，商辦大樓地上35層/地下4層(2萬3,637坪、高度185.6公尺)，基地綠化率50%，停車空間：汽車位5,547、機車位6,501，全區預計2028年中完工開幕，整體規模應屬全台第一。

為了歡慶動土，第一大國際開發已訂6月27日舉辦大型招商說明會，主導業者廣三SOGO百貨集團已在官網發出邀請函，邀請全民共同見證全台最大百貨購物中心動土典禮。

第一大國際規劃，6月30日當天早上8點起，在基地舉辦「好日音樂野餐市集活動」，現場將聚集全台150家以上各類店鋪，並舉辦野餐活動，另邀請韓國超人氣女團及多組樂團輪番開唱，當日早上也將免費發放500萬元活動優惠券，只要搭乘大眾運輸工具(高鐵、捷運、台鐵)到場的民眾，就有機會領取500元優惠券分享喜悅。

「高鐵娛樂購物城」地點就坐落於烏日高鐵站旁、三鐵共構出入口，基地面積廣達4.8萬坪，第一大國際開發於2021年11月與交通部鐵道局完成簽約、取得70年設定地上權開發案。

台中高鐵站2023年湧入約2,500萬人次旅運量，平均單日進出站人次超過6.5萬人次，僅次於台北站，旅運量高居全台第二，加上鄰近國道1號、國道3號、74號快速道路，又是高鐵、台鐵、捷運三鐵共構轉乘區域，未來隨「高鐵娛樂購物城」進駐，區域發展前景看俏。

另外，台中又是中台灣六縣市主要消費中心，商圈服務人口超過500萬人，未來超級娛樂購物城完成開發後，將可帶動中台灣軌道經濟與百貨零售無限商機。