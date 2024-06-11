南投辦原住民烤豬認證 從選豬到調味藏獨門功夫

南投縣原民局今天舉辦原住民烤豬認證，從生火木材、豬隻挑選、調味粉等，展現業者各自特色風味，參與認證業者松禮凱說，取得認證代表重視食品安全及衛生，更能吸引消費者。

南投縣政府原住民族行政局辦理原鄉原住民烤豬認證，37名學員先前上課完畢並通過學科考試，今天在南投縣農產運銷公司前停車場考術科，通過後可獲烤豬官方認證，南投縣長許淑華也到場為考生加油打氣，並親自操刀「片肉」將表層熟肉片下，代表首批烤肉出爐。

根據南投縣原民局資料，評分標準包含豬隻新鮮度、綁豬技巧、色澤、香氣、味道、表面酥脆、肉質鮮美、嚼勁、無腥味、調味等，術科評審方文忠表示，生火木材不同會讓烤豬肉產生不同香氣，不過今天統一由原民局提供龍眼木、荔枝木，其餘由學員展現各自技術。

方文忠接受中央社記者訪問表示，撒在烤豬肉上的「神祕粉」各家作法、味道不一樣，烤豬職人各有獨門配方；豬隻挑選方面，重量70公斤以上豬隻較有油脂，若太瘦，烤後口感較「柴」，帶點肥肉嚐起來較鮮嫩、有肉汁，每隻豬約烤3至4小時，還要視風向調整烤架。

「隆來夯大豬」業者松禮凱告訴中央社記者，他烤大豬10多年，每年中秋節接單量逾百頭，挑選豬隻肥瘦要適中，太瘦、太肥都不好，他偏愛某種體型如屁股較圓潤、肚子有點肥肉，烤肉過程鎖住肉汁，加上獨門調味「神祕粉」，烤出來的豬肉口感就會好吃。

南投縣原民局表示，2020年起系統性推動縣內原住民烤大豬產業，從培訓課程輔導、認證到推廣與回訓，為縣內原民烤豬產業打下堅實基礎，也打響「南投原創烤大豬巴布」品牌名號，縣府也在農產運銷公司規劃「原之驛」原民產業平台，未來有烤豬餐廳。