自駕車首度亮相助攻 南投巧咖節3天狂吸25萬人

南投巧克力咖啡節8日在福興溫泉區登場，端午連假3天吸引25萬人次，仍在實驗階段的高科技電動自駕車也首度亮相，不少民眾排隊等候試乘；縣府表示，未來將透過自駕車接駁，並以智慧科技串聯服務，打造全台第一座科技溫泉園區。

為推廣南投巧克力、咖啡及農特產，縣府近年舉辦巧咖節活動，今年以「投號玩咖LET'S PLAY」為主題，在占地6公頃的埔里福興溫泉區，打造15大主題特區、6大展售區，並規畫夜間無人機煙火秀及千人手沖、烘豆、品咖啡等大型活動。

南投巧咖節活動自8日至16日，因活動為期9天，且範圍廣大，縣府為此規畫接駁服務，首度使用仍在實驗階段、不用人為操控的電動自駕車，供遊客試乘暢玩園區，並測試自駕車系統運行狀況，吸引不少好奇民眾排隊等候試乘。

縣府觀光處表示，為讓交通觀光結合智慧科技，先前著手規畫在巧咖節提供自駕車試乘，特別打造2輛「Ciao好玩」溫泉電動自駕車，於活動期間的平日上午11時到下午4時、例假日上午10時到下午4時，開放給遊客免費搭乘體驗。

巧咖節活動現場設有「會場站」、「花海站」2處搭乘地點，由自駕車接駁往返主展區及花海區，沿途欣賞福興溫泉園區場域景致，每次搭載4人，行車時間5至10分鐘，時速約20至30公里，現場視車輛班次及排隊人潮進行流量控管。