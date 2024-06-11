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中市觀光公車路線2年吸350萬旅客 今年8月再新增「大雪山線」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市今年8月將再新增「大雪山線」，共7條路線，便利旅客暢遊台中景點。圖為台灣好行888豐后線。圖／中市府提供
台中市今年8月將再新增「大雪山線」，共7條路線，便利旅客暢遊台中景點。圖為台灣好行888豐后線。圖／中市府提供

台中市推出2條台灣好行及4條台中觀光公車，2年8個月來載運350萬乘客，包含串聯都會區的11台中時尚城中城線、串接豐原后里的888豐后線、309高美線、153谷關線、66副大坑線、151阿罩霧線，今年8月將再新增「大雪山線」，共7條路線，便利旅客暢遊台中景點。

市長盧秀燕表示，她到世界各國旅遊時，非常喜歡搭乘當地的觀光巴士，可將當地知名景點在半天至1天遊覽完成，簡便有效率。中市府自2021年9月起推出台灣好行及台中觀光公車，已有350萬名旅客使用，非常受歡迎。

觀旅局副局長陳育正表示，台中目前2條台灣好行路線，第1條為台中車站出發，環著中、東、北、西區的「11台中時尚城中城線」，第2條是從豐原轉運中心到后里泰安車站的「888豐后線」；今年8月將再增加1條「大雪山線」，從豐原轉運中心出發、主要行經東豐自行車綠廊、下土牛、東勢、橫嶺山步道、鳶嘴山登山口、大雪山國家森林遊樂區等站，提供喜愛登山健行、騎乘腳踏車的旅客使用。

另4條台中觀光公車路線，包括從台中車站到高美濕地的「309高美線」、從台中市議會一直到霧峰的「151阿罩霧線」、從高鐵台中站到谷關風景區的「153谷關線」，最後一條是「66副大坑線」，主要服務假日大坑地區眾多爬山民眾，從松竹車站出發直達大坑風景區，串聯大坑9號步道、10號步道，以及1至3號登山步道口，讓民眾可輕鬆爬山健行。

陳育正提到，2021年9月推行至今，觀旅局持續針對各路線優化服務，包括提供多語言觀光導覽，建置中文、英文、日語、韓語及東南亞語系等多語言網站，方便國外遊客安排觀光行程。

大雪山 豐原

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