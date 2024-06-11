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大村葡萄觀光文化季6月22日登場 群星輪番演唱

中央社／ 彰化縣11日電

彰化縣葡萄進入產季，盛產巨峰葡萄的大村鄉將於22日舉辦「113年紫戀大村-大村葡萄觀光文化季」，除有農特產展售，還有單車遊大村、群星演唱會等活動。

大村鄉公所今天舉行大村葡萄觀光文化季宣傳記者會，邀請各縣市民眾到大村採購葡萄、欣賞音樂饗宴。

大村鄉長賴志銘致詞時表示，大村葡萄種植面積約400公頃，22日下午3時至晚間9時將在大村車站前舉辦活動，除有葡萄嘉年華農產文創市集，結合彰化在地農友及美食攤販行銷優質葡萄，刺激買氣，並邀請中信兄弟啦啦隊領騎單車遊大村。

單車活動預計有600人參加，將從櫻花歐洲村出發，經休閒農場、大村埤腳五通宮、慈聖宮到大村車站。

鄉公所指出，當天晚間7時30分至9時群星演唱，包括藝人曾瑋中、男團OPENsi、許富凱等輪番上陣，最後由陳勢安壓軸獻唱。

單車 音樂

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