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中市牌照稅欠稅暴增 科技執法去年追回裁罰逾億元

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中地稅局在交通流量大的路口設置8組攝影機，透過辨識車牌，對欠稅車輛開罰。圖／地稅局提供
台中地稅局在交通流量大的路口設置8組攝影機，透過辨識車牌，對欠稅車輛開罰。圖／地稅局提供

台中市約有113萬輛車，車輛數全國第一，但4月牌照稅繳納期限過後，仍有不少車主未繳稅，近年欠稅金額、件數屢創新高。地政局表示，台中已設置8組攝影機，透過辨識車牌，對欠稅車輛開罰，去年共查獲漏稅及違規車輛4.7萬多件，補稅3700餘萬元及裁罰1.1億元。

中市議員批評，台中牌照稅欠稅金額、件數逐年暴增，近6年欠稅件數從每年13萬件增加到19萬件，欠稅金額從8.4億元大增至11.66億元，市府應善用科技執法追車繳錢。

地稅局長沈政安表示，為追查欠稅及違規上路車輛，台中地稅局在2006年起陸續在文心路、忠明南路等交通流量大的路口，設置8組車牌辨識系統，運用科技執法全程導入E化作業追稅，除維護租稅公平，並可節省稽徵人力成本，也避免路邊攔查的危險，提升追查欠稅車輛效率。

沈政安說，設置車牌辨識系統，可全天候掃描行駛中車輛，透過AI自動辨識出牌照號碼，再與稅務資料庫比對交查，找出欠繳牌照稅或註銷、繳銷、停駛的車輛補稅及處罰。

此外，地稅局也與交通局、監理機關合作，一旦查到有停車、交通違規紀錄證明車輛有使用公共道路事實，也會依法補稅及處罰。

地稅局指出，尚未繳納使用牌照稅的民眾請儘速繳納，今年使用牌照稅已在5月30日滯納期滿，期滿如仍未繳納而使用公共道路被查獲，包括行駛或停放，除補稅外，每次將依應納稅額處0.3倍罰鍰；另註銷、繳銷、停駛車輛第1次查獲使用公共道路，將依應納稅額處0.6倍罰鍰，同1年內第2次查獲則處1.2倍罰鍰。

科技執法 稅金

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