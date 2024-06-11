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中山高南下北斗段施工 外側車道路肩封閉至6月14日

中央社／ 彰化縣11日電

高公局中區分局今天指出，中山高南下北斗路段因進行橋面板裂縫修復作業，南下220公里至223公里外側車道及外路肩即日起封閉，預計6月14日完成施工，籲用路人提前改道。

高速公路局中區養護工程分局發布新聞稿說明，為維護國道行車安全，中區養護工程分局針對中山高南下222公里北斗路段上午9時起，針對橋梁進行橋面板裂縫修復作業。

中區分局說明，中山高南下220公里至223公里，將封閉外側車道及路肩施工，預計6月14日完成施工，如提早完工，將隨即開放通車，請用路人配合依標誌指示行駛或提前改道。

中區分局指出，施工期間，用路人可從北斗交流道南下出口匝道駛離國道1號接北斗交流道側車道，再走台1線接中山高西螺交流道南下入口匝道。

車道

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