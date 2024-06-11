預算核定辦會勘被批「割稻尾」 黃健豪反擊：把好消息告訴地方

交通部編列4年400億「永續提升人行安全計畫」改善全國各易肇事路口、擴充人行道，台中市北區和北屯區有4案獲通過，立委黃健豪今安排地方里長會勘。但此一動作卻引來市議員曾朝榮批評，甚至以「詐騙集團」、「割稻尾」來形容，並表示讓些案件去年8月就與立委莊競程辦過會勘，且內政部林右昌視察時即已承諾會支持，黃健豪是在核定後才辦會勘。黃健豪回應，沒否定曾朝榮和莊競程努力爭取此案，他身為立委，本於職權為地方爭取預算又有何不對？

莊競程因立委選舉敗於黃健豪，目前擔任行政院中部聯合服務中心執行長，曾朝榮是他的舅舅。曾朝榮上午發出新聞稿，說去年7月他和莊競程接到北屯區廍子路居民陳情，說廍子路上的單車道設計不良，高低落差對於騎單車很危險，單車騎士根本不會騎上去。加上單車道就設在居民門前的出入口，居民騎車或開車出門從單車道上進到馬路就違規，有交通事故時真的有苦說不清，因此希望把單車道打除，變為一般車道。

他接著即邀相關單位會勘，去年8月14日還邀內政部林右昌視察，林右昌承諾支持地方道路品質與道路安全的改善計畫，只要地方政府向中央提出申請，中央一定全力支持。

曾朝榮今天上午也參加了黃健豪的會勘，但他質疑，「民代不努力好好真正做事為民服務，一直用割稻尾手法來騙取選票…這個跟詐騙集團有什麼不一樣呢？」、「中央發函核定通過當天馬上發文要會勘是什麼意思的？」還說，歡迎大家去問問當地里長跟陳情居民，就知道真假。

黃健豪反駁說，台中市政府建設局2月底、3月初依「永續提升人行安全計畫」向中央提出48案，其中北北屯有5案，並請他向中央爭取，他也在3月27日立法院聯席審查時，當面向國土署長吳欣修要求，應把台中市政府的提案列入優先施作範圍。尤其是北區、北屯等未畫設有人行通道的地區納入優先項目。

他說，建設局送案後請他代為爭取，他是台中市立委，當然該協助。案子在本月7日獲核定通過，他今天以會勘方式把此一攸關地方建設的好消息告訴里長和地方人士，有何不對？

黃健豪說，他沒有否定曾朝榮和莊競程努力爭取此案，但他身為立委，本於職權為地方爭取預算又有何不對？他說自己和曾朝榮的職權不同，曾朝榮不必計較，且曾朝榮所說的廍子路案也僅是北北屯通過4案中的1案，而他依職權替地方爭取建設也不是「割稻尾」。