影／奧萬大聯外道路昨崩塌 民眾嚇壞驚呼：天哪

受鋒面影響，南投山區連日降雨，仁愛奧萬大國家森林遊樂區聯外道路4.9K邊坡7日坍方，宣布休園3天；昨天重新開放，下午又再度坍方，經緊急搶通，已恢復通行，今仍正常開園，林業署南投分署提醒，行經時仍應提高警覺。

林業署南投分署指出，奧萬大聯外道路4.9K邊坡因地質脆弱，7日因豪雨發生坍方落石，道路路一度中斷，經調派重機具搶通，當天就恢復單線通車，但考量山區持續降雨，因此於7日至9日休園3天進行沿線道路整修，昨天重新開放。

不過，南投山區昨天仍見雨勢，奧萬大昨天重新開園後，聯外道路4.9K於下午3時許又發生崩塌，過程也被附近民眾拍下，大量土石從邊坡掉落，幸未造成人員受傷，但也讓民眾嚇得驚呼「天哪！看那根電線桿！」，就怕電桿遭毀損恐斷電。

林業署南投分署表示，奧萬大聯外道路4.9K邊坡昨天下午再度坍方，經即時搶通，遊客昨均已下山，並未有人員受困，今天也正常開園，但仍呼籲近期山區天氣不穩定，午後仍有較大雨勢，遊客路經仍要提高警覺，入山活動也要注意安全。