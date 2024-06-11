中橫便道端午搶通 視路況管制

中橫公路從921地震後中斷迄今，目前靠中橫臨37便道供當地通行。花蓮地震後餘震不斷，近日山區降雨多，中橫便道落石、坍方多次封路，7日原本剛搶通，9日17.3K大量落石，工程人員犧牲端午假期，昨天下午又搶通。公路局谷關工務段表示，近期進出便道，請事先確認路況。

行政院今年2月正式通過「台8線36K~62K（含台8甲線）谷關至德基段復建可行性研究」，目前進入綜合規畫階段，等環評通過、確定地質穩定安全，研議啟動計畫。地方盼能加速完成。

中橫便道因地震、大雨，一有落石就暫停開放，原本7日才搶通，恢復每天3班次放行，9日下午便道17.3K處因下雨，離隧道口10公尺處有大量落石，便道再中斷；公路局谷關工務段昨等雨勢暫停後，出動機具清除搶通，昨上午通行班次也取消。

昨天是端午連假，工程人員利用機具清除隧道落石，並評估邊坡安全狀況。谷關段長張裕閔說，昨天上午清理17.3K處落石，仍落石不斷，原本預計昨中午12點可放行，最後延到下午1點20分，後續班次仍需要視路況跟雨量值管制通行；工程人員犧牲連假，看到路搶通，「沒吃粽子也值得」。

中橫復建可行性研究報告已核定，谷關工務段表示，原本有2個規畫方案，分別為跨越大甲溪雙向通行，以及中橫上、下線道路優化方案，最終拍板採取前者，利用中橫便道跨越大甲溪雙向通行，將興建9座橋梁、6座隧道，經費206億元，最快13年可完工通車。

有建築界提議，利用河谷基樁興建高架道路，即使山崩土石滑落，也不影響路面，速度較快、花費也較低。

中市交通局長葉昭甫表示，大甲溪的河谷很深，高架道路仍面臨側向落石的風險，各界對於中橫復建各有看法，當地民眾希望愈快愈好，將轉達給交通部公路局參考。