AI執法揪汙染 中市環局：效率高10倍

AI科技當紅，台中市環保局利用科技執法揪汙染，大到工廠排放廢氣、河川汙染，小至街頭違規小廣告、汽機車排放黑煙等，都逃不過AI執法電眼。環保局長陳宏益說，利用智慧Al技術，可節省大量判讀人力，台中市還曾以AI智慧判煙系統，摘下全球50大智慧城市科技應用大獎。

中市整治空氣汙染，透過空氣微型感測器，一發現有工廠疑似排放廢氣，派稽查員利用紅外線感測儀器，可揪出違規廠商。陳宏益說，微型感測器剛上路時，每年揪出上百件違法排放案件，近年因環團要求公布設置地點，取締效果則降低。

台中市環保局指出，2022年大里工業區1家印刷廠偷排未經處理的揮發性有機廢氣，就是透過微型檢測器發現，揪出業者偷排含甲苯、二甲苯等有毒廢氣。

烏賊車影響空品，過去靠檢舉取締，近年導入AI判煙技術，提高稽查準確率。陳宏益說，過去人工判讀時，每年收到上千張檢舉照片，但判讀違規率只有3、4成，改採AI監測後，在市區重要路口裝設監視器，拍到358萬輛次，經AI判讀116輛次有排黑煙疑慮，經複查後114輛違規，準確率達98%。

環保局表示，利用車牌影響自動辨識系統，結合人工智慧自動判煙技術，將監視器畫面讀取車牌資訊與烏賊車，再寄發定檢通知書給車主，藉此揪出烏賊車，並改善空汙；這項技術在國際競賽上，獲得2022年全球智慧城市科技應用獎項。

陳宏益說，應用AI技術可快速過濾影像與判斷違規，再透過人工複查把關，可提高10倍效率。

中市府表示，透過「水盒子」水質感測器等，可監控水體情況，一旦接獲機器示警，可立即派員取樣與稽查；另外街頭違規小廣告破壞市容，環保局建置AIoT影像主動辨識系統，運用清潔車上的行車影像結合GPS裝置，標記路邊電線桿張貼廣告物的行為、位置，再回傳後端系統，辨識率達9成。