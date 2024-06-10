快訊

專訪／舊愛張書偉已成人夫 勇兔自認幹了荒唐事

端午收假日車潮湧現！國道注意4雷區 離島無機位可改搭輪船

南投咖啡評鑑 副縣長：特等獎皆85分以上國際高水準

中央社／ 南投10日電

第13屆南投縣咖啡評鑑分享會今天舉行，副縣長王瑞德指出，今年咖啡評鑑報名踴躍，特等獎品牌成績皆在85分以上，品質具國際高水準，歡迎民眾到各品牌展攤品嚐。

南投巧克力咖啡節8日至16日在埔里鎮福興溫泉區登場，南投縣政府發布新聞稿指出，今天在福興溫泉遊客中心舉行南投縣咖啡評鑑分享會，在專業杯測團隊導引下，讓民眾首嚐獲獎咖啡賽豆風味，共度端午佳節。

王瑞德表示，今年南投縣咖啡評鑑報名件數突破新高，縣內報名區域達7鄉鎮，水洗處理組37件、其他處理組50件，報名踴躍，今年特等獎品牌成績皆在85分以上，品質具國際高水準。

杯測團隊成員陳婉甄說，今年獲獎咖啡水洗組賽豆乾淨度極佳，且呈現獨特花香，難能可貴，其他處理組甜度持久，也呈現出各種果品、花香風味；今年有許多件突破86分，顯示農民在栽培管理及後續加工技術都非常用心。

國姓鄉農會總幹事葉榮鑫指出，以單一鄉鎮而言，國姓鄉咖啡產量及種植面積居全台之冠，國姓產季從9月至4月，此時正是品嚐南投在地咖啡的好時節。

縣府觀光處表示，南投巧克力咖啡節15日將加碼「馬來貘、爽爽貓無人機」展演及煙火秀。

南投縣 咖啡 品牌

延伸閱讀

會隱身的「木造咖啡廳」？台南新天地後方的秘密小基地，咖啡、奶茶都好喝

「粉紅超跑」到南投 白沙屯媽明年贊境藍田書院

點咖啡要「去水」？奧客飲料要求客製化 店員無奈：超商不是手搖店

影／雨炸南投！草屯日累積雨量已破百毫米 路人躲雨一躲就1小時

相關新聞

放下武器改拿鋤頭 黃聖佑種葡萄獲成就感列百大青農

彰化縣黃聖佑離開軍旅生涯，考進明道大學精緻農業系，大三時入選百大青農，向父親及長輩學習種植巨峰葡萄的他，最近5年也嘗試栽...

文化部長李遠看鹿港魯班公宴 如墜時光隧道重回兒時

文化部長李遠今到彰化縣鹿港鎮，擔任鹿港魯班公宴的巧聖先師祀典儀式主祭官，典禮結束後，提到幼年曾跟他父親在廟裡畫門神，今看...

午時水可長時間存放？ 彰化百年古剎提醒飲用謹記一原則

今天端午節有取午時水、午時立蛋的習俗，彰化縣百年古剎社頭清水岩寺一早就有民眾取水，午時立蛋；社頭鄉民代表會兼清水岩寺總幹...

「粉紅超跑」到南投 白沙屯媽明年贊境藍田書院

「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香是年度宗教盛事，明年9月更將贊境南投市藍田書院，與名間受天宮玄天上帝、崇受宮九天玄女合體在市內...

端午取午時水、立蛋 張麗善秒成功全靠一招

民間習俗端午節正午可取午時水淨身除瘴，雲林縣二崙赤法宮今天開放民眾取午時水，並邀小朋友立蛋同樂；北港朝天宮旁有一口390...

中橫復建採河谷高架方式？ 台中市前都發局長：國六有經驗

中橫公路台八線谷關段自921大地震後中斷逾24年，行政院正式2月通過「台8線36K至62K（含台8甲線）谷關至德基段復建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。