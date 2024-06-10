南投咖啡評鑑 副縣長：特等獎皆85分以上國際高水準

第13屆南投縣咖啡評鑑分享會今天舉行，副縣長王瑞德指出，今年咖啡評鑑報名踴躍，特等獎品牌成績皆在85分以上，品質具國際高水準，歡迎民眾到各品牌展攤品嚐。

南投巧克力咖啡節8日至16日在埔里鎮福興溫泉區登場，南投縣政府發布新聞稿指出，今天在福興溫泉遊客中心舉行南投縣咖啡評鑑分享會，在專業杯測團隊導引下，讓民眾首嚐獲獎咖啡賽豆風味，共度端午佳節。

王瑞德表示，今年南投縣咖啡評鑑報名件數突破新高，縣內報名區域達7鄉鎮，水洗處理組37件、其他處理組50件，報名踴躍，今年特等獎品牌成績皆在85分以上，品質具國際高水準。

杯測團隊成員陳婉甄說，今年獲獎咖啡水洗組賽豆乾淨度極佳，且呈現獨特花香，難能可貴，其他處理組甜度持久，也呈現出各種果品、花香風味；今年有許多件突破86分，顯示農民在栽培管理及後續加工技術都非常用心。

國姓鄉農會總幹事葉榮鑫指出，以單一鄉鎮而言，國姓鄉咖啡產量及種植面積居全台之冠，國姓產季從9月至4月，此時正是品嚐南投在地咖啡的好時節。

縣府觀光處表示，南投巧克力咖啡節15日將加碼「馬來貘、爽爽貓無人機」展演及煙火秀。