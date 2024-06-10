放下武器改拿鋤頭 黃聖佑種葡萄獲成就感列百大青農

彰化縣黃聖佑離開軍旅生涯，考進明道大學精緻農業系，大三時入選百大青農，向父親及長輩學習種植巨峰葡萄的他，最近5年也嘗試栽培麝香葡萄，今年開始量產，希望開拓鮮食葡萄的藍海。

埔心鄉農會總幹事張旗聞今表示，彰化縣是全台鮮食葡萄最大產區，品種以巨峰為主，其它品種不多，麝香葡萄來自日本，市面販售的大部分是日本進口，在地生產的數量很少，如能量產，可提供消費者多一項國產水果的選擇並提高農民收益。

黃聖佑當5年職業軍人，退伍後的第一年從事業務，然後回家鄉彰化縣埔心跟著父親學種巨峰葡萄，後來為精進技術而考進明道大學精緻農業系並取得公費生資格。他說，父親種植巨峰葡萄近30年，他融入精緻農業的理論和科技，提升自家葡萄的品質、包裝及行銷，大三那年他入選百大青農。

放眼望去埔心鄉葡萄園幾乎種植巨峰，零星其它品種，黃聖佑認為巨峰是葡萄產業「紅海」，因此選定日本麝香葡萄當藍海策略，約5年前試種幾株，培種期間上網蒐集資料、向同行請教，逐步改進缺點，直到去年大面積種植約一分地，結果品質良好，有信心量產上市。

黃聖佑說，職業軍人必須服從上級命令，做事一絲不苟，務農卻沒標準模式，書本理論和別人經驗可供參考，用在實務上仍需調整，不過他覺得務農在時間分配上較自由，當農民種出優質農產品供消費大眾享用，他獲得快樂和成就感。