文化部長李遠看鹿港魯班公宴 如墜時光隧道重回兒時

文化部長李遠今到彰化縣鹿港鎮，擔任鹿港魯班公宴的巧聖先師祀典儀式主祭官，典禮結束後，提到幼年曾跟他父親在廟裡畫門神，今看到工藝作品彷彿重返童年，他感謝台灣工藝師終身奉獻台灣工藝。

鹿港魯班公宴祭祀春秋末期出身世家的知名工匠公輸班，每年誕辰日約農曆5月7日的前後，鹿港地區木作藝師組成魯班公會舉行巧聖先師祀典儀式，除了祭祀祖師爺，也依古禮擲選新任巧聖先師會的值年爐主，以擲最多「聖桮」獲選新任爐主，迎巧聖先師會魯班公神尊回家供奉一年。

歷屆文化部長上任，都會出席並擔任巧聖先師祀典儀式的主祭官，上任未滿一個月的文化部長李遠依循慣例擔任主祭官，帶領各地工藝家擔任十大護法、五寶侍者，依序獻上班門五寶「文公尺、墨斗、斧頭、大鋸、規矩」表達尊師重道，「獻五寶」之後，今年主辦單位鹿港鎮朝陽鹿港協會增加「祭先賢子弟」儀禮以示崇敬工藝先賢。

李遠表示，小時候跟著爸爸在廟裡畫門神，今天看到這些工藝作品，情感彷彿回到小時候，「越在地越國際」，他相當驚艷台灣的工藝融合現代，不斷精進，他代表文化部感謝台灣工藝師一輩子奉獻在台灣工藝。

隨後李遠與縣長王惠美一起觀賞108桌「看桌」的工藝作品，總共35類、逾500件，對飛禽走獸、家具裝飾等木雕，有的保存傳統技藝，有的融入現代巧思，李遠再三稱讚精巧。