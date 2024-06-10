快訊

美股早盤下挫！Nvidia拆股後首日走低 台積電ADR逆勢上揚

獨／花蓮震後富世國小女足勇奪冠軍 笑稱是最棒的禮物

端午鐵砧山劍井取午時水贈送500組 1小時搶領一空

中央社／ 台中10日電

今天是端午節，民俗傳承取用午時水可保安康，台中市政府在大甲鐵砧山劍井舉辦「取午時水」活動，免費限量贈送500組，不到1小時就搶領一空。

台中市政府觀光旅遊局今天在鐵砧山舉辦「取午時水活動」，現場提供午時水與香包500組，免費限量贈送，象徵龍年端午安康，不到1小時就被搶領一空。

近千民眾一起在劍井前進行莊嚴取午時水祈福儀式、體驗端午立蛋習俗，不少人第一次參與，對於傳統習俗保存與傳承，都感到非常有意義，也很感動，許多民眾第一時間拿到午時水紀念瓶就拍照上傳社群，開心與家人朋友分享。

觀旅局長陳美秀表示，相傳劍井是鄭成功當年插劍禱泉所在，取午時水、佩戴香包成為端午節常見習俗，具有避邪保平安意涵；在活動當天沒領到的朋友也別惋惜，今天正式開跑的「找端午習俗 抽端午雙寶」線上活動，特別準備限量20組午時水紀念瓶與香包要送給大家。

陳美秀指出，民眾只要在13日下午5時前，前往「台中市風景區管理所」臉書（Facebook）粉專按讚活動貼文，並留言回答正確答案、標記2名朋友，即可參加抽獎，歡迎民眾踴躍參加。

觀旅局也利用機會行銷大甲旅遊觀光資源，距離大甲市區僅約20分鐘車程的大甲鐵砧山風景特定區，除了擁有歷史傳奇故事的劍井遊憩區，鐵砧山雕塑公園的全齡化共融遊戲場與浪漫夜櫻光雕，更是中部打卡熱門景點。

台中市 端午節 鐵砧山

延伸閱讀

端午兩樣情／劍湖山親水景點受歡迎 地震降低遊客登阿里山意願

午時水可長時間存放？ 彰化百年古剎提醒飲用謹記一原則

端午取午時水、立蛋 張麗善秒成功全靠一招

蘆洲李宅慶端午 外籍學生古井汲午時水初體驗

相關新聞

放下武器改拿鋤頭 黃聖佑種葡萄獲成就感列百大青農

彰化縣黃聖佑離開軍旅生涯，考進明道大學精緻農業系，大三時入選百大青農，向父親及長輩學習種植巨峰葡萄的他，最近5年也嘗試栽...

文化部長李遠看鹿港魯班公宴 如墜時光隧道重回兒時

文化部長李遠今到彰化縣鹿港鎮，擔任鹿港魯班公宴的巧聖先師祀典儀式主祭官，典禮結束後，提到幼年曾跟他父親在廟裡畫門神，今看...

午時水可長時間存放？ 彰化百年古剎提醒飲用謹記一原則

今天端午節有取午時水、午時立蛋的習俗，彰化縣百年古剎社頭清水岩寺一早就有民眾取水，午時立蛋；社頭鄉民代表會兼清水岩寺總幹...

「粉紅超跑」到南投 白沙屯媽明年贊境藍田書院

「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香是年度宗教盛事，明年9月更將贊境南投市藍田書院，與名間受天宮玄天上帝、崇受宮九天玄女合體在市內...

端午取午時水、立蛋 張麗善秒成功全靠一招

民間習俗端午節正午可取午時水淨身除瘴，雲林縣二崙赤法宮今天開放民眾取午時水，並邀小朋友立蛋同樂；北港朝天宮旁有一口390...

中橫復建採河谷高架方式？ 台中市前都發局長：國六有經驗

中橫公路台八線谷關段自921大地震後中斷逾24年，行政院正式2月通過「台8線36K至62K（含台8甲線）谷關至德基段復建...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。