端午鐵砧山劍井取午時水贈送500組 1小時搶領一空

今天是端午節，民俗傳承取用午時水可保安康，台中市政府在大甲鐵砧山劍井舉辦「取午時水」活動，免費限量贈送500組，不到1小時就搶領一空。

台中市政府觀光旅遊局今天在鐵砧山舉辦「取午時水活動」，現場提供午時水與香包500組，免費限量贈送，象徵龍年端午安康，不到1小時就被搶領一空。

近千民眾一起在劍井前進行莊嚴取午時水祈福儀式、體驗端午立蛋習俗，不少人第一次參與，對於傳統習俗保存與傳承，都感到非常有意義，也很感動，許多民眾第一時間拿到午時水紀念瓶就拍照上傳社群，開心與家人朋友分享。

觀旅局長陳美秀表示，相傳劍井是鄭成功當年插劍禱泉所在，取午時水、佩戴香包成為端午節常見習俗，具有避邪保平安意涵；在活動當天沒領到的朋友也別惋惜，今天正式開跑的「找端午習俗 抽端午雙寶」線上活動，特別準備限量20組午時水紀念瓶與香包要送給大家。

陳美秀指出，民眾只要在13日下午5時前，前往「台中市風景區管理所」臉書（Facebook）粉專按讚活動貼文，並留言回答正確答案、標記2名朋友，即可參加抽獎，歡迎民眾踴躍參加。

觀旅局也利用機會行銷大甲旅遊觀光資源，距離大甲市區僅約20分鐘車程的大甲鐵砧山風景特定區，除了擁有歷史傳奇故事的劍井遊憩區，鐵砧山雕塑公園的全齡化共融遊戲場與浪漫夜櫻光雕，更是中部打卡熱門景點。