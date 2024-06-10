鹿港魯班公宴巧聖先師祀典 復振傳統儀式

鹿港魯班公宴巧聖先師祀典儀式今天舉行，現場展出35類、逾500件工藝作品，以108桌「看桌」形式呈現壯闊排場，今年增加「祭先賢子弟」儀禮 ，復振昔日傳統儀式。

鹿港魯班公宴為紀念工藝界的巧聖先師魯班公，於每年魯班公農曆5月7日誕辰日前後舉行巧聖先師祀典儀式，今年在亞太鹿港渡假村舉辦。

文化部長李遠今天出席擔任主祭官，並逐桌參觀工藝作品。李遠表示，小時候隨父親在廟裡畫門神，看到這些工藝作品彷彿回到過去，台灣工藝融合現代且不斷精進，令人相當驚豔，感謝台灣工藝師一輩子奉獻。

彰化縣文化局發布新聞稿指出，鹿港魯班公宴每年邀請全台工藝家集結1年心血，以傳統民間祭拜習俗「看桌」展示工藝品，結合宗教信仰與傳統工藝。

巧聖先師祀典儀式祭祀鹿港巧聖先師會、國立傳統藝術中心及國立台灣工藝研究發展中心共3尊魯班公神尊，邀請各地工藝家擔任十大護法及五寶侍者，主祭官獻上班門五寶「文公尺、墨斗、斧頭、大鋸、規矩」，傳達尊師重道精神。

文化局表示，今年在「獻五寶」儀式後增加「祭先賢子弟」儀禮 ，以表達對工藝先賢的崇敬，也復振過去魯班公宴傳統儀式。