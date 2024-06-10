午時水可長時間存放？ 彰化百年古剎提醒飲用謹記一原則
今天端午節有取午時水、午時立蛋的習俗，彰化縣百年古剎社頭清水岩寺一早就有民眾取水，午時立蛋；社頭鄉民代表會兼清水岩寺總幹事陳慶福表示，根據歷年取水民眾反映，午時水可存放一年以上不壞，但飲用前應煮沸。
縣定古蹟社頭清水岩寺甘露泉今上午7點多就有民眾排隊，有人開小貨車載數個水桶來取水，有的除了裝水，也洗手和擦拭頭頸、手臂和腿部。埔心鄉聖玄會媽宮總幹事陳樹興表示，午時水很神奇，放在陰涼處一年以上桶子都不長青苔，他每年都來取水，摻入一般飲用水裡喝，或倒入一般水擦拭身體以祈求平安健康。
陳慶福說，可能午時水「陽氣」重所以耐存放，因排隊取水民眾多，無法都在午時取水，早一點取水也沒關係，可放在廟埕前曝曬，一方面讓午時陽光照射，一方面祈求菩薩庇佑。
陳慶福也說，傳說午時水可解毒辟邪，今上午下雨，露天的甘露泉水淋雨但不影響「效果」，站在食品衛生安全的立場，每次分次飲用前都要加熱煮沸才符合食安。
清水岩寺在八卦山麓，到中午都飄雨，取午時水的人潮反而在近午時候散去，剩下零星民眾及臨時用礦泉水瓶接午時水的遊客，廟埕放很多水桶和礦泉水瓶曝曬，因雨立蛋的人不多。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言