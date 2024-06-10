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午時水可長時間存放？ 彰化百年古剎提醒飲用謹記一原則

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣社頭清水岩寺民眾大排長龍取午時水。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭清水岩寺民眾大排長龍取午時水。記者簡慧珍／攝影

今天端午節有取午時水、午時立蛋的習俗，彰化縣百年古剎社頭清水岩寺一早就有民眾取水，午時立蛋；社頭鄉民代表會兼清水岩寺總幹事陳慶福表示，根據歷年取水民眾反映，午時水可存放一年以上不壞，但飲用前應煮沸。

縣定古蹟社頭清水岩寺甘露泉今上午7點多就有民眾排隊，有人開小貨車載數個水桶來取水，有的除了裝水，也洗手和擦拭頭頸、手臂和腿部。埔心鄉聖玄會媽宮總幹事陳樹興表示，午時水很神奇，放在陰涼處一年以上桶子都不長青苔，他每年都來取水，摻入一般飲用水裡喝，或倒入一般水擦拭身體以祈求平安健康。

陳慶福說，可能午時水「陽氣」重所以耐存放，因排隊取水民眾多，無法都在午時取水，早一點取水也沒關係，可放在廟埕前曝曬，一方面讓午時陽光照射，一方面祈求菩薩庇佑。

陳慶福也說，傳說午時水可解毒辟邪，今上午下雨，露天的甘露泉水淋雨但不影響「效果」，站在食品衛生安全的立場，每次分次飲用前都要加熱煮沸才符合食安。

清水岩寺在八卦山麓，到中午都飄雨，取午時水的人潮反而在近午時候散去，剩下零星民眾及臨時用礦泉水瓶接午時水的遊客，廟埕放很多水桶和礦泉水瓶曝曬，因雨立蛋的人不多。

彰化縣社頭清水岩寺民眾提桶子取午時水。記者簡慧珍／攝影
彰化縣社頭清水岩寺民眾提桶子取午時水。記者簡慧珍／攝影

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