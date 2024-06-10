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「粉紅超跑」到南投 白沙屯媽明年贊境藍田書院
「粉紅超跑」白沙屯媽祖進香是年度宗教盛事，明年9月更將贊境南投市藍田書院，與名間受天宮玄天上帝、崇受宮九天玄女合體在市內遶境，詳細繞境路線、陣頭等最快明年3月公布，也擬安排讓鑾轎進入看守所，讓媽祖為受刑人祈福。
白沙屯媽祖進香已有百年歷史，每年徒步遶境隨香民眾多達十幾萬人，從苗栗通霄鎮白沙屯拱天宮出發，途經台中、彰化、雲林等縣市，來回約400公里，是年度宗教盛事，更因鑾駕上方有粉紅色遮雨布，且行進速度快，被譽為「粉紅超跑」。
不過，白沙屯媽祖進香路線並為經過南投，為讓南投市民一睹白沙屯媽祖風采，並獲其加持福澤，市長張嘉哲的妻子黃佳鈴發願，向拱天宮提出讓媽祖贊境藍田書院計畫，經擲筊詢問媽祖，並連獲3個聖筊，取得媽祖同意，成功促成此事。
南投市長張嘉哲說，白沙屯媽祖贊境藍田書院將在明年的9月27日（六）、28日（日）舉行，名間受天宮玄天上帝、崇受宮九天玄女也將一同在遶境祈福，而遶境範圍涵蓋南投市街區、南崗工業區、大中興地區等，市公所將全力配合。
藍田書院則表示，為讓贊境活動順利，現已與相關廟方及單位積極籌畫活動、討論流程，而在隨香陣頭上將別出心裁，跳脫以往的廟會模式，也會邀請各學校特色社團表演，讓孩子們為媽祖演出，同時親身體驗宗教傳統遶境活動。
行經路線上，初步規畫除了將停轎於南投市各宮廟外，也擬安排讓鑾轎進入南投看守所，讓白沙屯媽祖為受刑人祈福，遶境路線、隨香陣頭等細節最快明年3月公布，屆時歡迎大家一起到南投市「瘋媽祖」，感受粉紅超跑的魅力。
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