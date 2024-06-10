端午取午時水、立蛋 張麗善秒成功全靠一招

民間習俗端午節正午可取午時水淨身除瘴，雲林縣二崙赤法宮今天開放民眾取午時水，並邀小朋友立蛋同樂；北港朝天宮旁有一口390年的龍井，今天取水民眾也大排長龍。

二崙赤法宮副主委陳政穎表示，赤法宮完廟11年，當年建廟時鑿井，深度快三百米，水質清澈，檢驗送生菌指數低，民間習俗認為午時水是正陽水可以洗眼睛，或煮過飲用，有信徒專程從台北、台東來取水。

雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、立委張嘉郡、縣議員李明哲及廖偉晴、二崙鄉長鍾東榮也到場參與端午活動。

現場小朋友在廟口立蛋幾乎人人成功，張麗善等人也挑戰立蛋，只見張麗善輕輕搖晃雞蛋，瞬間就將雞蛋成功立起。

她分享成功經驗，是民眾告訴她搖晃雞蛋能讓蛋黃略微下沉，可以增加成功立蛋機會。而北港朝天宮旁，有一口已300多年歷史的「龍井」，每年端午都吸引民眾排隊取水，今天午時開放讓民眾免費取用，現場大排長龍。