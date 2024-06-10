中橫復建採河谷高架方式？ 台中市前都發局長：國六有經驗

中橫公路台八線谷關段自921大地震後中斷逾24年，行政院正式2月通過「台8線36K至62K（含台8甲線）谷關至德基段復建可行性研究」，將進入綜合規畫階段，並於環境影響評估通過及地質確定穩定及安全後，研議啟動計畫。對此，建築師、台中市都市發展局前局長何肇喜和旅居大陸多年的建築師莊震霆都認為，採取沿河谷高架闢建道路是較為可行的方式。

行政院前副院長鄭文燦去年9月到東勢視察「台八線谷關至德基段」復建計畫，以台八線中橫便道雙向通行方案為優選方案，新建9座橋梁、6座隧道。鄭文燦說，施工長度約24公里，分東、西兩段修復，總經費超過206億元，前期規畫5年、8年施工，最快13年可全面通車。

莊震霆說，依多年經驗，沿山壁修建道路經常易因氣候、地震而使道路中斷，是較不可行的方式，在大陸許多山區都是在河谷中打基樁高架興建道路，即使遇山崩，土石滑落到河谷中，也會使基樁更為穩固，而不是讓道路被破壞。他表示，若中橫復建要花1千億元，這種方式只要3百億元，而且速度快。

何肇喜認同莊震霆說法，並說台灣興建國道六號就是這種做法，但因為要在山谷中打樁並高於地面20至22公尺，造價會貴一些。何肇喜曾任職玉山國家公園，他說，以往沿山壁興建道路，興建時大量的土石就推入河谷中，不僅邊坡植被被破壞，水分涵養功能失去，還會因大雨來時，形成土石流，對生態的影響太大，沿河谷高架闢路是比較環保和保護山林的做法。

台中市交通局葉昭甫說，目前，行政院通過的可行性研究是曾有的3個方案之一，也是就在24公里中、上青山段的臨37線、台電沿河谷興建便道的這一段，加以提昇，方便民眾通行。這一段目前仍採單向輪流通行，也是在河谷中，只是沒有架高，但因德基水庫放水可以管控，因此等於也是沿河道通行。

他說，中橫台八線谷關段自921大地震後中斷逾24年，還常因颱風、地震封閉，嚴重影響民眾生活，對於如何復建，各界有不同的看法，但當地民眾的心聲都是希望能愈快復建愈好。從山谷中高架方式闢建道路是一種思考，還需考量政府預算和工程可行性，市府可以代為反映交通部公路局參考。