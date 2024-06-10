中橫便道17.3K坍方 小落石不斷明上午7時通行取消

中橫便道17.3K昨天下午4點多因下雨，離隧道口10公尺有大量落石，公路局谷關工務段今天等雨稍歇就開始搶通，目前需要機械清除完畢後，評估現場邊坡是否還有危險掉石狀況，再決定開放時間。

取消通行，因落石蠻多，加上天晚，谷關工務段將於明早派員搶通，所以，明天上午7點通行班次也取消。

中橫便道6月7日才搶通，恢復一天通行3班次，9日下午4點半的通行班次開放前，谷關工務段也派員巡查，路況順暢。但開放車隊行駛到中橫便道17.3K的隧道口，卻發現落石堵住隧道口，車隊只好原路返回。

昨晚起到今天上午，山區下雨不停，搶修機具到達現場，因仍有雨勢，造成邊坡零星落石，搶修人員先行清理隧道內土石，後續挺進清理17.3k土石坍方。坍方處不時有零星小落石，工程人員等待安全無虞，即進行搶通。