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往谷關道路暢通 宣傳大使安妮泡美人湯嘗美食按讚
俄羅斯女星安妮近日開心對外宣布已拿到我國護照，交通部觀光署參山國家風景區管理處邀請安妮到谷關擔任宣傳大使，拍攝系列美照與影片，熱力歡迎到谷關避暑，享受山林的悠遊之旅。
參山處邀請臉書臉書粉絲團超過35萬、IG12萬的安妮，親自到谷關一遊，體驗最原味的谷關之旅，呼吸清新空氣、泡美人湯、品嘗鱘龍魚美食及步道健行。安妮說，谷關令她印象深刻，下次要帶朋友來渡假。
安妮走訪松鶴部落體驗泰雅文化及射箭、品嘗谷關鱘龍魚與鱒魚餐，漫步明治老街，走捎來吊橋、谷關溫泉公園，品嘗大甲溪發電廠的白冷冰棒，晚上泡湯，放鬆心情。
參山處建議，民眾可選擇自行開車或從新烏日高鐵搭153公車、台中火車站往谷關搭乘850路、豐原火車站往谷關搭乘207路等公車。
參山處長曹忠猷表示，受0403花蓮大地震影響，遊客以為到谷關的道路受損，觀光間接受到影響。事實上，前往谷關的道路是暢通無阻！
谷關業者指出，端午連假人潮是往年一半，過去住房率直到收假當天，都還有3成左右；今年連假住房率前2天約5成，收假當天則不到1成，甚至有業者掛零。
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