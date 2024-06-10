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不停讓行人 11日至13日南投24路口大執法

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
南投縣從明天起到13日展開全縣同步「不停讓行人大執法」，鎖定縣內24處危險路口列為優先執法點。圖／南投縣警局提供
南投縣從明天起到13日展開全縣同步「不停讓行人大執法」，鎖定縣內24處危險路口列為優先執法點。圖／南投縣警局提供

為洗刷「行人地獄」汙名，南投縣將從端午連假後首日的11日至13日，展開全縣同步「不停讓行人大執法」，鎖定24處危險路口列為優先執法點；7月起，再新增3處科技執法點，加強取締不停讓行人的駕駛違規行為。

南投縣警察局指出，交通部統計去年行人因交通事故死亡共380人，今年1至3月也已達119人，較去年同期增加16人，其中南投縣1至3月死亡4人，較去年同期增加1人，有必要加強宣導及取締。

縣警局指出，統計分析去年全縣事故，鎖定南投市三和三路與公園街口、草屯太平路與育英街口、竹山集山路與前山路口、埔里中山路2段與北辰街口等24處危險路口，列為優先取締不停讓行人的執法點，取締重點包括「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與臨時停車」以及「影響行人路權道路障礙」等項目。

警方也加強科技執法，其中，埔里中山路3段與大城路口裝設可取締不停讓人的科技執法設備，今年2月啟用，為縣內首座；竹山大明路與枋坪巷口、草屯太平路2段與育英街口、埔里中正路與西安路1段口等3處路口也新增取締不停讓行人設備，預計今年7月起啟用。

警方表示，依新修正道路交通管理處罰條例規定，汽車若不停讓行人處6000元罰鍰，機車處1200元，不停讓視障人士可加重處罰至最高7200元。另，閃紅燈未停車再開可處1800元，人行道及行人穿越道違規停車最高可處1200元。

人行道 南投縣 路口不停讓行人

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