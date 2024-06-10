星期評論／購物城金雞母 別成交通噩夢

交通部鐵道局在台中的「高鐵娛樂購物城」BOT案，百貨購物中心規模號稱全台最大，在交通高壓區事前未與市府商議配套，賺了租金，對可能造成的問題卻不聞不問，也未提回饋方案，宛如清未民初的租界惡客。

「第一大國際開發」得標高鐵娛樂城，購物城預計6月30日動工，總投資200億，預估創造1.8萬個工作機會，榮景可期，地方期待是會下金蛋的「金雞母」。但基地位在高鐵、台鐵和台中捷運綠線三鐵共構轉運區，附近多是非都市計畫土地，嚴重缺乏聯外道路，台中市長盧秀燕為此「高度戒備」，事後補救規畫國道一號及74號快速道路引道，都須中央協助。

台中高鐵站平均每天有6.5萬人次進出，加上台鐵、捷運及公車等，人流只會多，不會少；未來購物城開幕，吸引人流車潮尚難估計，本已是交通壅塞區，加上全台最大商城，如未超前部署，將重演七期百貨商圈、東區LaLaport交通噩夢，堵到懷疑人生，影響層面擴及轉運民眾、商城消費者及在地居民，難怪市長要高度戒備。

在繁榮地方的大旗下，市府不能、也無力反對BOT案，但市庫為此須投入天價新闢與拓寬道路。市府擬解方，要求業者「分期開發」，興建空橋直通高鐵站、配合大眾運輸特惠，減少衝擊；也請立委協助，比照麗寶樂園在74號快速道路、國道一號興建引道與匝道，減少平面車流。

鐵道局合約內容光是權利金，平均每年不得低於7800萬，還不算土地租金，高鐵購物城可說是鐵道局的金雞母，但這隻金雞母若在地方只拉屎不生蛋，絕非中央、地方應有的合作模式，應善盡責任協助降低衝擊，並提供必要回饋。