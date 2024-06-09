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彰化伯立歐家園籌建13年 企業界、藝術家贊助 最後一哩路圓夢

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
喜樂小兒麻痺關懷協會籌建的伯立歐家園今天舉行上樑感恩禮拜，彰化縣長王惠美與喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛（左)、伯立歐顧問團創團長楊奕強等人與會。記者林宛諭／攝影
喜樂小兒麻痺關懷協會籌建的伯立歐家園今天舉行上樑感恩禮拜，彰化縣長王惠美與喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛（左)、伯立歐顧問團創團長楊奕強等人與會。記者林宛諭／攝影

喜樂小兒麻痺關懷協會籌建的伯立歐家園今天舉行上樑感恩禮拜，籌募計畫歷經13年，在彰化縣長王惠美登高一呼，企業家也加入號召藝術家捐出畫作義賣，終於在去年動工，不過目前仍有7千萬元興建資金缺口，希望各界繼續協助，工程預計在2025年底完工。

喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛表示，十幾年前，他在進行會員關懷訪視時，會員明岳的媽媽握著他的手說對他說「忠盛，我已經老了，明岳可否拜託你照顧」，一席慈母的話，讓他驚覺許多會員已面臨雙老問題，需要有人來協助身心障礙者老年安養尊嚴終老的問題，所以喜樂小兒麻痺關懷協會在2011年啟動「伯立歐家園籌建計畫」。

但原本11年來只募到2千多萬元，眼看著建材和物價節節上漲，距離興建伯立歐家園似乎愈來愈遙遠，陳忠盛說，2022年王惠美縣長引薦飛絡力電子公司楊奕強總經理創立伯立歐顧問團，並邀請50多位藝術家畫家捐出90餘件畫作藝術品等義賣，讓捐款大幅成長。

陳忠盛說，由於身障雙老問題迫在眉睫，加上建築成本逐年攀升，於是毅然決定邊蓋邊募款，伯立歐家園終於在去年動工興建，不過總工程費1億7千多萬元，目前尚有7千萬元的缺口，盼各界繼續支持。

王惠美表示，民國50年左右臺灣有一些小兒麻痺患者，現在已經都50多歲，這些需要被照顧的人，他們的父母可能也過世了，且也未必有成家生子，為了讓他們老年時有一個安身立命的地方，有很多善心人士企業團體藝術家等，有錢出錢、有力出力，今天舉行上樑感恩禮拜，意味著主結構硬體已接近完成階段，下個階段將進行內部裝修設備進駐等，期待未來能早日完成啟用，讓他們能有一個家。

伯立歐顧問團創團長楊奕強說，期望能凝聚更多愛的力量，而回饋社會越多，獲得的功德迴向力量就會越多。榮譽團長蕭義明說，期許伯立歐也要朝國際化推廣，讓彰化縣於世界發光，讓大家的愛於伯立歐發揚光大。

喜樂小兒麻痺關懷協會籌建的伯立歐家園今天舉行上樑感恩禮拜。記者林宛諭／攝影
喜樂小兒麻痺關懷協會籌建的伯立歐家園今天舉行上樑感恩禮拜。記者林宛諭／攝影
伯立歐家園去年動工，預計2025年底完工。記者林宛諭／攝影
伯立歐家園去年動工，預計2025年底完工。記者林宛諭／攝影

小兒麻痺 藝術家

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