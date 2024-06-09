彰化伯立歐家園籌建13年 企業界、藝術家贊助 最後一哩路圓夢

喜樂小兒麻痺關懷協會籌建的伯立歐家園今天舉行上樑感恩禮拜，籌募計畫歷經13年，在彰化縣長王惠美登高一呼，企業家也加入號召藝術家捐出畫作義賣，終於在去年動工，不過目前仍有7千萬元興建資金缺口，希望各界繼續協助，工程預計在2025年底完工。

喜樂小兒麻痺關懷協會理事長陳忠盛表示，十幾年前，他在進行會員關懷訪視時，會員明岳的媽媽握著他的手說對他說「忠盛，我已經老了，明岳可否拜託你照顧」，一席慈母的話，讓他驚覺許多會員已面臨雙老問題，需要有人來協助身心障礙者老年安養尊嚴終老的問題，所以喜樂小兒麻痺關懷協會在2011年啟動「伯立歐家園籌建計畫」。

但原本11年來只募到2千多萬元，眼看著建材和物價節節上漲，距離興建伯立歐家園似乎愈來愈遙遠，陳忠盛說，2022年王惠美縣長引薦飛絡力電子公司楊奕強總經理創立伯立歐顧問團，並邀請50多位藝術家畫家捐出90餘件畫作藝術品等義賣，讓捐款大幅成長。

陳忠盛說，由於身障雙老問題迫在眉睫，加上建築成本逐年攀升，於是毅然決定邊蓋邊募款，伯立歐家園終於在去年動工興建，不過總工程費1億7千多萬元，目前尚有7千萬元的缺口，盼各界繼續支持。

王惠美表示，民國50年左右臺灣有一些小兒麻痺患者，現在已經都50多歲，這些需要被照顧的人，他們的父母可能也過世了，且也未必有成家生子，為了讓他們老年時有一個安身立命的地方，有很多善心人士企業團體藝術家等，有錢出錢、有力出力，今天舉行上樑感恩禮拜，意味著主結構硬體已接近完成階段，下個階段將進行內部裝修設備進駐等，期待未來能早日完成啟用，讓他們能有一個家。