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到南投注意！後天起全縣「不停讓行人」大執法 優先鎖定24處危險路口

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣將於6月11至13日展開全縣同步「不停讓行人大執法」，鎖定縣內24處危險路口列為優先執法點。圖／南投縣警局提供
南投縣將於6月11至13日展開全縣同步「不停讓行人大執法」，鎖定縣內24處危險路口列為優先執法點。圖／南投縣警局提供

為洗刷「行人地獄」汙名，南投縣2月於埔里啟用首座不停讓行人的科技執法設備，7月起再新增3處科技執法點加強取締不停讓行人，更將在端午連假後首日的11日至13日展開全縣同步「不停讓行人大執法」，鎖定24處危險路口列為優先執法點。

南投縣警察局指出，交通部統計去年行人因交通事故死亡共380人，今年1至3月行人因交通事故死亡人數已達119人，較去年同期增加16人；其中南投縣1至3月行人因交通事故死亡共4人，較去年同期增加1人，為此加強宣導取締。

其中，埔里中山路3段與大城路口裝設可取締不停讓人的科技執法設備，今年2月啟用，為縣內首座；竹山大明路與枋坪巷口、草屯太平路2段與育英街口、埔里中正路與西安路1段口等3處路口也新增取締不停讓行人設備，7月起啟用。

不過，竹山、草屯、埔里等3處新增取締不停讓行人的科技執法點還沒上工，南投縣警局已先串連其轄下8個警分局，針對縣內針對高發事故路口於端午連假後首日的11日至13日展開全縣同步「不停讓行人大執法」。

南投縣警察局表示，統計分析去年全縣事故，並由交通隊及各分局提報，鎖定南投市三和三路與公園街口、草屯太平路與育英街口、竹山集山路與前山路口、埔里中山路2段與北辰街口等24處危險路口，列為優先取締不停讓行人的執法點。

警方表示，除了「路口不停讓行人」外，「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與臨時停車」以及「影響行人路權道路障礙」等可能影響行人通行或路霸的違規行為均是重點取締項目。

而依現行新修正「道交條例」規定，汽車若不停讓行人處以6000元罰鍰，機車部分處1200元，不停讓視障人士可加重處罰至最高7200元。另，閃紅燈未停車再開可處1800元罰鍰，人行道及行人穿越道違規停車最高可處1200元罰鍰。

為維護行人安全，南投草屯太平路與育英街口新增可取締不停讓行人的科技執法設備，將於7月正式啟用。圖／民眾提供
為維護行人安全，南投草屯太平路與育英街口新增可取締不停讓行人的科技執法設備，將於7月正式啟用。圖／民眾提供

交通事故 南投縣 路口不停讓行人

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