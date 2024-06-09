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台中小黃公車人情味濃 龍井千份「公車墊板」提供老少搭車指南

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
龍井在地人士熱心印製「小黃公車搭車指南」，提供學生、長者對照使用。圖／交通局提供
龍井在地人士熱心印製「小黃公車搭車指南」，提供學生、長者對照使用。圖／交通局提供

台中市小黃公車新增加龍井地區國中小路線，讓學生免費搭乘，在地人士發送千份時刻表的墊板，搭車指南希望建立學生善用大眾運輸工具。「墊」記偏鄉，被形容有人情味的公車路網。

台中市「小黃公車」今年起在龍井區新增麗水站發車，經龍井國小、龍井國中、龍泉國小，終點在台鐵龍井車站，解決麗水里、福田里、田中里地區家長接送負擔。

龍井國中校長國立民指出，小黃公車早上7點30分送學生上學，免費搭乘，家長不必奔波接送孩子，小黃公車安全又方便，讓學生培養搭乘大眾運輸工具的習慣。

在地民代和里長出錢出力，印製上千份小黃公車24路墊板，路線和發車時間和站點，清楚易查，分送學校與民眾使用。

龍井區田中里長張文慶說，這張搭車指南墊板很有用，有的長者剛開始不熟悉，現在知道搭車前一天打電話預約叫車了。

小黃公車駕駛陳弘沂表示，鄉親常搭他的車，購物、訪友、就醫，天天見面像朋友一樣，龍井地區知名景點包括麗水漁港等吸引觀光客，預約後也能搭乘。

29歲的鄭郁蓉剛退伍，是台中小黃公車隊生力軍，她表示，小黃公車載客率明顯增加，尖峰時間還常支援其他路線。

交通局長葉昭甫說，部分偏遠地無市區公車行駛，以小黃公車代替，免費搭乘，全市已增至25條路線。小黃公車無市區公車停靠路段，採隨招隨停，另可配合民眾需求，依預約派車。

台中小黃公車搭出濃濃人情味，很受偏鄉民眾歡迎。圖／交通局提供
台中小黃公車搭出濃濃人情味，很受偏鄉民眾歡迎。圖／交通局提供

公車 台中市 大眾運輸

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