4天搶收入倉 台中霧峰250公頃稻作度過倒伏危機

最近連日下雨，台中市霧峰區正值收成期的香米稻作嚴重倒伏，所幸霧峰區農會緊急動員正常收割期一倍以上的人力，以24小時分組輪班方式，協助農民稻穀入倉，250公頃的香米歷經4天已全數入倉，減少農民損失。

區農會總幹事黃景建說，稻作若倒伏在田中又經過太陽曝曬，很容易發芽，農民起初憂心不已。因此，他們加派人力，並以24小時分組輪班方式，協助農民入倉，並在月初即把入倉壓力舒緩，也讓稻作都能收成後迅速入倉，減少農民損失。

他說，因為稻已都已成熟並收成，災損情況不嚴重，因此並不構成天然災害損失。另外，區農會製作香米的稻作是有機米，先前都已經採收完成，因此此次的稻作倒伏，並清酒生產並無影響。

黃景建說，這次的緊急應變，農會人員作業中必須忍受現場濕熱、粉塵、設備運轉聲音，以及體力等負荷，還要穿梭在機械設備與狹小的管道間排除故障，清理淤污、阻塞、故障等各項臨時狀況，讓每一道作業能維持順暢，十分感謝同仁們都能共體時艱，為這一片土地努力。