快訊

第3波垃圾氣球來了！北韓報復脫北者組織行動再度發射 首爾附近數十個

MLB／道奇雙赫南德茲發威轟炸洋基 賈吉雙響砲也沒用

身上紅色腫包是蚊子還是跳蚤咬？哪種叮咬比較癢及如何止癢？

4天搶收入倉 台中霧峰250公頃稻作度過倒伏危機

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市霧峰區農會人員24小時輪班，加緊稻作入倉。圖／台中市霧峰區農會提供
台中市霧峰區農會人員24小時輪班，加緊稻作入倉。圖／台中市霧峰區農會提供

最近連日下雨，台中市霧峰區正值收成期的香米稻作嚴重倒伏，所幸霧峰區農會緊急動員正常收割期一倍以上的人力，以24小時分組輪班方式，協助農民稻穀入倉，250公頃的香米歷經4天已全數入倉，減少農民損失。

區農會總幹事黃景建說，稻作若倒伏在田中又經過太陽曝曬，很容易發芽，農民起初憂心不已。因此，他們加派人力，並以24小時分組輪班方式，協助農民入倉，並在月初即把入倉壓力舒緩，也讓稻作都能收成後迅速入倉，減少農民損失。

他說，因為稻已都已成熟並收成，災損情況不嚴重，因此並不構成天然災害損失。另外，區農會製作香米的稻作是有機米，先前都已經採收完成，因此此次的稻作倒伏，並清酒生產並無影響。

黃景建說，這次的緊急應變，農會人員作業中必須忍受現場濕熱、粉塵、設備運轉聲音，以及體力等負荷，還要穿梭在機械設備與狹小的管道間排除故障，清理淤污、阻塞、故障等各項臨時狀況，讓每一道作業能維持順暢，十分感謝同仁們都能共體時艱，為這一片土地努力。

他說，對這一期倒伏的稻米，區農會會做最適切的管理，並在後續的每一道加工製程中用心處理，嚴格把關食品安全，確保白米的風味與品質。

最近連日下雨，台中市霧峰區正值收成期的香米稻作嚴重倒伏。圖／台中市霧峰區農會提供
最近連日下雨，台中市霧峰區正值收成期的香米稻作嚴重倒伏。圖／台中市霧峰區農會提供

人力 農會 農民

延伸閱讀

粽子可以更好吃營養 彰化兩農會大推特色農產品包粽

桃捷綠線G07通風井、出入口恐影響美觀 市府解方曝光

農民剉勒等！稻穗將進收割期 彰化間歇大雨致稻作零星倒伏

挺花蓮再出手 苗栗縣府攜手農會協助行銷600顆大西瓜

相關新聞

台中小黃公車人情味濃 龍井千份「公車墊板」提供老少搭車指南

台中市小黃公車新增加龍井地區國中小路線，讓學生免費搭乘，在地人士發送千份時刻表的墊板，搭車指南希望建立學生善用大眾運輸工...

2.0E電輔車上路 北北桃7月起要投保 中市暫不跟進

桃園自2018年推行免費公共自行車傷害保險，至今投保率超過72.5%，為進一步提升，交通局規定7月1日起使用2.0E電輔...

中市YouBike電輔車 議員批不敷使用

台中市公共自行車YouBike已設置1333站，率六都之先在2022年導入300輛電輔車，不過去年起，五都急起直追，桃園...

其人其事／張連宏 用菜市仔人情味感動人

長期旅居日本的商人張連宏，對攝影有濃厚興趣，自學攝影技法，曾獲日本攝影比賽金賞獎。他特別鍾情於菜市場濃厚的人情味，以及充...

立委組隊參加龍舟賽吊車尾 韓國瑜嘆「立院3黨不過半」比賽步調也不一

彰化國際龍舟錦標賽今晚開幕，立法院長韓國瑜率立委組隊，和彰化縣、南投縣及台中市進行友誼賽，排名卻吊車尾；韓國瑜自嘲說，立...

影／原預定為龍舟賽鳴槍 韓國瑜卻突然參賽！民眾驚呼連連

立法院長韓國瑜今天出席位在彰化鹿港「國際龍舟錦標賽」活動，原本預定要為立院隊鳴槍，結果臨時決定下場參賽，結果立院隊在預賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。