台中北屯2所新設非營利幼兒園 家長6月中旬搶報名

台中市政府教育局113學年度在北屯區仁美國小，由弘光科技大學承辦；四張犁國中內新設立2所非營利幼兒園，由朝陽科技大學承辦。

仁美非營利幼兒園可招收1班幼幼班16人，3歲以上3班混齡班共72人，6月15日、17日至21日現場登記報名。

四張犁非營利幼兒園可招收1班幼幼班16人，3歲以上5班混齡班共120人，6月17日至29日現場登記報名。

非營利幼兒園優先招收弱勢家庭兒童，普通幼兒必須報名後抽籤。非營利幼兒園由政府提供土地，興建校舍委托非營利單位承辦，性質介於公幼與私幼之間，學費比公幼貴些、比私幼便宜些，寒暑假仍收托。

教育局長蔣偉民說，教育局積極增設非營利幼兒園，利用校園空餘空間新建幼兒園園舍，並委託非營利性質法人團體經營，兩所承辦科大都有幼兒保育等相關學系支持，提供跨領域資源、平價幼兒教育服務。