台中北屯2所新設非營利幼兒園 家長6月中旬搶報名
台中市政府教育局113學年度在北屯區仁美國小，由弘光科技大學承辦；四張犁國中內新設立2所非營利幼兒園，由朝陽科技大學承辦。
仁美非營利幼兒園可招收1班幼幼班16人，3歲以上3班混齡班共72人，6月15日、17日至21日現場登記報名。
四張犁非營利幼兒園可招收1班幼幼班16人，3歲以上5班混齡班共120人，6月17日至29日現場登記報名。
非營利幼兒園優先招收弱勢家庭兒童，普通幼兒必須報名後抽籤。非營利幼兒園由政府提供土地，興建校舍委托非營利單位承辦，性質介於公幼與私幼之間，學費比公幼貴些、比私幼便宜些，寒暑假仍收托。
教育局長蔣偉民說，教育局積極增設非營利幼兒園，利用校園空餘空間新建幼兒園園舍，並委託非營利性質法人團體經營，兩所承辦科大都有幼兒保育等相關學系支持，提供跨領域資源、平價幼兒教育服務。
教育局指出，113學年度非營利幼兒園3月已完成招生，目前潭子非營利幼兒園、安和非營利幼兒園及經濟部大甲幼獅產業園區服務中心員工子女非營利幼兒園，3歲以上至國民小學前幼兒班還有名額，可直接洽詢園方，受理報名。
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