快訊

援軍明日到達 蔣中正最後電文成了大陸抗戰電影片名

黃嘉千獲保護令！被法院認定家暴事實 夏克立回應了

高雄短裙妹超商內遭襲胸性騷 引3國籍5老外混架掛彩

台中北屯2所新設非營利幼兒園 家長6月中旬搶報名

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市仁美國小新設非營利幼兒園，6月15日起受理報名。圖／教育局提供
台中市仁美國小新設非營利幼兒園，6月15日起受理報名。圖／教育局提供

台中市政府教育局113學年度在北屯區仁美國小，由弘光科技大學承辦；四張犁國中內新設立2所非營利幼兒園，由朝陽科技大學承辦。

仁美非營利幼兒園可招收1班幼幼班16人，3歲以上3班混齡班共72人，6月15日、17日至21日現場登記報名。

四張犁非營利幼兒園可招收1班幼幼班16人，3歲以上5班混齡班共120人，6月17日至29日現場登記報名。

非營利幼兒園優先招收弱勢家庭兒童，普通幼兒必須報名後抽籤。非營利幼兒園由政府提供土地，興建校舍委托非營利單位承辦，性質介於公幼與私幼之間，學費比公幼貴些、比私幼便宜些，寒暑假仍收托。

教育局長蔣偉民說，教育局積極增設非營利幼兒園，利用校園空餘空間新建幼兒園園舍，並委託非營利性質法人團體經營，兩所承辦科大都有幼兒保育等相關學系支持，提供跨領域資源、平價幼兒教育服務。

教育局指出，113學年度非營利幼兒園3月已完成招生，目前潭子非營利幼兒園、安和非營利幼兒園及經濟部大甲幼獅產業園區服務中心員工子女非營利幼兒園，3歲以上至國民小學前幼兒班還有名額，可直接洽詢園方，受理報名。

台中市四張犁國中新設非營利幼兒園，6月17日起受理報名。圖／教育局提供
台中市四張犁國中新設非營利幼兒園，6月17日起受理報名。圖／教育局提供

公幼 幼兒園 教育局

延伸閱讀

中市校園閱讀線上認證系統 海內外瀏覽人次破億

獨／中一中校長50歲「單手伏地挺身」掀轟動 親揭8年前一場意外勉學生

「台中地王」大城營建機構再寫驚奇！「白晝之夜」點亮北屯、歡慶35週年！

大城機構傲視水岸5千坪計畫！北屯史詩級大案「大城知丘」全城注目

相關新聞

出席鹿港龍舟賽妙語如珠 韓國瑜「這席話」逗樂全場

彰化縣2024鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽今起競速，118支隊伍集聚褔鹿溪開賽，今年首度有立法院職員組隊參賽最為吸睛，立法院...

2.0E電輔車上路 北北桃7月起要投保 中市暫不跟進

桃園自2018年推行免費公共自行車傷害保險，至今投保率超過72.5%，為進一步提升，交通局規定7月1日起使用2.0E電輔...

中市YouBike電輔車 議員批不敷使用

台中市公共自行車YouBike已設置1333站，率六都之先在2022年導入300輛電輔車，不過去年起，五都急起直追，桃園...

其人其事／張連宏 用菜市仔人情味感動人

長期旅居日本的商人張連宏，對攝影有濃厚興趣，自學攝影技法，曾獲日本攝影比賽金賞獎。他特別鍾情於菜市場濃厚的人情味，以及充...

立委組隊參加龍舟賽吊車尾 韓國瑜嘆「立院3黨不過半」比賽步調也不一

彰化國際龍舟錦標賽今晚開幕，立法院長韓國瑜率立委組隊，和彰化縣、南投縣及台中市進行友誼賽，排名卻吊車尾；韓國瑜自嘲說，立...

影／原預定為龍舟賽鳴槍 韓國瑜卻突然參賽！民眾驚呼連連

立法院長韓國瑜今天出席位在彰化鹿港「國際龍舟錦標賽」活動，原本預定要為立院隊鳴槍，結果臨時決定下場參賽，結果立院隊在預賽...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。