中市YouBike電輔車 議員批不敷使用

台中市公共自行車YouBike已設置1333站，率六都之先在2022年導入300輛電輔車，不過去年起，五都急起直追，桃園市現有900輛，雙北今年都將超過千輛，議員批評台中電輔車最早引入，現在數量反而六都最少，要求加速布建。中市交通局表示，將連續4年投入2億元，擴充公共自行車量能，滿足民眾需求。

桃園市YouBike系統正從1.0轉換成2.0，預計10月完成，目前1.0系統仍有7145輛，2.0系統已投放5000輛；2.0E電輔車現有900輛，2月上路後使用已超過40萬人次。桃園市交通局表示，到年底電輔車將增加到1490輛，車輛調度將依使用需求。

台中市發展低碳運具，YouBike 2.0站點隨處可見。中市議員黃守達說，台中率先引進電輔車，但各站點常借不到電輔車，尖峰時段連一般自行車都無車可借；各縣市也陸續跟進電輔車，雙北、桃園超車台中，台南500輛、高雄600輛也比台中多，中市電輔車數太少，不符合市民需求。

中市議員謝志忠說，台中市號稱低碳城市，公共自行車雖然站點多，但省力的電輔車能吸引更多人使用，台中市除數量少，電輔車配置也有城鄉差距，根據YouBike APP查詢，市區密密麻麻的「紅色閃電」，但豐原只有6輛、后里2輛、山城只有1輛。

謝志忠說，山城、海線部分地勢陡峭，像是豐原區水源路、龍井大肚山等坡度大更需要，但離開市區路段，民眾常反映「都找不到電輔車」，市府應透過大數據分析，在坡度較陡的區域，增加電輔車密度。

YouBike重度使用者陳小姐說，她把YouBike當成銜接公車、捷運的最後一哩路，有時下班後看到電輔車，可以節省力氣、速度更快，會更願意使用。

台中市交通局長葉昭甫說，今年起至2027年，中市將編列2億元預算，與廠商簽訂擴充契約，將再增加YouBike站點與車輛數，電輔車數量也會納入評估；將請營運商彈性調度電輔車配置，尤其增加山城地區與山腳下的電輔車密度數量，以利民眾騎乘。